Wanda Nara y Mauro Icardi separados: todo lo que se sabe de la ruptura

Wanda Nara y L-Gante en el boliche Afrika (via LAM)

Por su parte, Mauro, quien habilitó las preguntas de sus seguidores en Instagram, aseveró lo contrario. Y allí comenzó nuevamente toda esta historia de no tener fin entre las contradicciones de uno y otro en las redes. Mientras Wanda aseguraba que no estaba más en pareja con Icardi y que todo le resultaba muy doloroso, el futbolista aclaraba que no estaban separados, que se trataba de todo un circo inventado por los medios, ya que ellos planean tener más hijos y festejar su décimo aniversario de casados.