Wanda Nara usó una frase desafortunada para negar su romance con L-Gante

"Me involucran con cada uno... qué lejos de la realidad. Cae de maduro que no. Es amigo y tengo buena relación", confesó la mediática.

Cuando un mediático se deja llevar por la espontaneidad, la sinceridad se impone y la verdad asoma a la superficie. Y rompe con las estrategias. Esto le sucedió a Wanda Nara en Punta del Este, donde fue abordada por la prensa tras conducir un evento, en el que su hija Francesca debutó como modelo infantil. Durante el ida y vuelta de preguntas y respuestas, la consultaron por enésima vez sobre su vínculo con L-Gante , y allí la empresaria se dejó llevar y dijo: "Me involucran con cada uno... qué lejos de la realidad. Cae de maduro que no. Es amigo y tengo buena relación".

Claro que cuando rápidamente se dio cuenta de su frase polémica, comentario que rozó lo discriminatorio, trató de corregirse para evitar daños colaterales. “No hay nada. Nada que ver. Es súper amigo y tengo buena relación. Por ahora, no me gustaría volver a enamorarme . Estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola ".

"En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”, especificó luego la ex esposa de Mauro Icardi, buscando remediar la primera respuesta que sin dudas pudo provocar alguna molestia en el cantante de cumbia 420 como así entre sus seguidores.

Wanda Nara confirmó días atrás su separación de Mauro Icardi luego de varios intentos de recomponer la pareja, y aunque el futbolista pareciera estar viviendo otra realidad matrimonial, la blonda fue relacionada sentimentalmente con Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, hipotético romance que ella misma se encargó de fomentar a través de sus redes sociales con una fuerte tendencia promocional.

No obstante, la madre de los hijos de Maxi López e Icardi en las dos últimas apariciones públicas se encargó de dar precisiones sobre su presente sentimental: separada del futbolista rosarino y amiga solamente de L-Gante.