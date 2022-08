Wanda Nara se fue del país y sembró más dudas sobre el supuesto divorcio de Mauro Icardi

La mediática empresaria regresó a Europa y al ser abordada en Ezeiza por los periodistas respondió: "Me voy con mi familia. No voy a hablar porque después de todo sacan una idea diferente"

Wanda Nara siempre elabora noticias en torno a ella y su matrimonio con Mauro Icardi . Tras el audio que una empleada filtró en la que habla del divorcio del futbolista rosarino, un río de especulaciones inundó los programas de espectáculos y paradójicamente también los noticieros. Pero este viernes la mediática se fue de la Argentina y lo hizo rodeada de una marea de móviles periodísticos en el Aeropuerto de Ezeiza: "No puedo responder tantas cosas a la vez. Llegué hace 4 días, estuve encerrada en diferentes estudios de Telefe trabajando, la verdad no tuve tiempo para ver mucho". Y con su habilidad declaratoria le cerró la puerta a todos los interrogantes sobre su separación: "Me voy a París con mi familia. No voy a hablar de esas cosas (el divorcio) porque después de todo sacan una idea diferente. Prefiero no decir nada de mi boca. No tengo nada más que decir. Tengo un montón de cosas para hablar de trabajo, prefiero hablar de eso".

"Cuando yo tenga algo que decir lo voy a comunicar como lo hice siempre. Todo el tiempo hablamos con Mauro, obvio, y mi familia no se sorprende nada porque me conocen más que nadie", explicó.

Los noteros rápidamente comprobaron que Wanda mantendría blindado el tema de la supuesta separación de Icardi, por lo que las consultas fueron direccionadas hacia el conflicto con la empleada llamada Carmen que trabaja en su casa de campo en Milán, quien denunció no haber cobrado en tres años su sueldo y estar en condiciones deplorables, y de quien se filtraron varios audios.

Wanda expresó: "Me parece rarísimo y me sorprende un montón. Es increíble que no puedo hablar ni con la gente que conozco. Conmigo tiene otra relación, me parece muy raro todo lo que salió. No es verdad que no cobra hace tres meses".

La empresaria admitió que ese episodio la afectó mucho a nivel personal, ya que no esperaba que Carmen hiciera semejante acusación: "Me duelen mucho un montón de versiones, me duelen mucho lo dicen porque tengo un montón de gente que trabaja para mí, sobre todo con ella porque tenía una relación muy linda, casi familiar, pero bueno, es una traición más".

nara.jpg Wanda Nara volvió a París con su familia y no habló del supuesto divorcio de Mauro Icardi.

En función de esto, aclaró cuáles son las condiciones con las que tiene contratadas a todas las personas que trabajan para ella y su esposo: "Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros y están todos en buenas condiciones y en orden; tampoco soy yo la que se encarga de los empleados, se encarga una secretaria. Yo comuniqué que Carmen quería irse y se le sacó un pasaje. Dijo que estaba angustiada por lo que está pasando en los medios".

En este tema Wanda se explayó demostrando que tenía una gran necesidad de ofrecer su testimonio, ya que reveló que su vínculo con Carmen era muy cercano, casi como de familia: "Es una señora uruguaya que trabajó conmigo, después por un motivo personal dejó de hacerlo, y después una amiga de ella me mandó una foto accidentada, que es la que está circulando, diciéndome que la única que la podía ayudar era yo. Compré el pasaje, intenté ayudar para que estuviera bien y ahora está en mi casa de campo, como ella quería. Es una señora grande, quería mucho a mis hijos y a mí".

Afirmó que es falso que Carmen no haya cobrado su salario e informó la cifra que la empleada gastaba mensualmente solamente en alimentos: "Nada de lo que se dice es verdad. No suena lindo eso de que no tiene plata. Tenía gastos de 600 a 700 euros por mes en una tarjeta de crédito, ella los gastaba en lo que quería. Para una sola persona y si bien no sé el detalle eran todos gastos personales, eso sumado al sueldo. Estamos hablando de una cifra importante".

Pero tras este episodio, Wanda Nara aseguró que Carmen ya no trabajará para ella: "Yo tengo paciencia, pero tampoco tanta. Ya le perdoné una".

Por último, y consultada sobre si todo este nuevo escándalo formaba parte de una nueva estrategia de marketing como consideraban algunos panelistas, Nara contestó tajante: "No me parece nada positivo esto que está saliendo, si yo tuviera que armar mi imagen no haría este tipo de cosas. Me afecta cuando uno hace las cosas para bien y después salen este tipo de cosas".