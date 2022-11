Wanda Nara se enojó cuando le preguntaron por el romance de Icardi y la actriz turca

La empresaria accedió a otorgarle una entrevista a Záffora en el programa Es por ahí (América), y tras negar la incipiente relación entre su ex marido y la joven y bella actriz turca, confirmó que ella y el futbolista están en viviendas distintas pero que dialogan por la crianza de sus hijas, Isabella y Francesca.

En cuanto a los últimos posteos de las redes sociales en los que se los observa juntos en la platea de un estadio de fútbol, y otra historia romántica sobre un lugar compartido, se generó una fuerte versión de que estarían reconciliándose luego de tantas declaraciones encontradas, Wanda respondió que entre ellos “verán que pasa” porque crecieron juntos.

Previa a esta nota, en Italia la empresaria marquetinera también dio una entrevista y se refirió al escándalo con su ex marido que involucró a Eugenia China Suárez. “Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: Quiero contarte esto”, reveló.

En un momento de su relato se le llenaron los ojos de lágrimas pero continuó hablando: “Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”.