Wanda Nara salió a cruzar los rumores sobre su vida privada y laboral

Claro que las consultas más recurrentes fueron en torno a la separación del futbolista rosarino, pero ella no quiso hablar del tema y se limitó a decir: "Mauro está con los chicos en Estambul".

Fue allí cuando Wanda Nara cruzó a muchos de los rumores que giraron en torno a ella y su vínculo con Icardi, y para desmentir varias de las cosas que se dijeron apuntó a Yanina Latorre por la información que brindó en el programa LAM (América TV). "Con Yanina no hablo hace un montón, a mí hay cosas que no me gustaron. El otro día me escribió un montón y yo le dije 'estás inventando un montón de cosas y hablás como si supieses cosas que no son así'".

Otro de los temas que tocó en el vivo fue la noticia de que su ex, Maxi López, quien será papá nuevamente. "Yo ya lo sabía porque él me lo había contado a mí y obviamente a los chicos. Ya sabemos el sexo del bebé pero no lo voy a decir", aseguró.

Wanda habló también sobre su faceta laboral y desmintió haber firmado un contrato con Telefe para ser panelista de Gran Hermano. "No tengo tiempo como para estar disponible para todo el reality, quizás algo para el programa para el principio, pero no voy a ser panelista", expresó.

En función de su proyección laboral, Nara reveló que tendrá su propio reality en Paramount+ al estilo del que tiene Pampita. Además, desmintió tener una mala relación con Natalia Oreiro y con Karina La Princesita, sus compañeros de ¿Quién es la máscara?: "Me llevo re bien con las dos, son unas divinas".