Wanda Nara regresó a la Argentina y ya hay rumores de romance con L-Gante

La abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld , aseguró que Mauro y Wanda siguen separados. En ese sentido, la panelista Pia Shaw aseguró: "Hoy cuando hablé con la doctora Ana dijo 'Todo lo que dijo el primer día tiene razón. No cambió nada, no hay marcha atrás con los abogados' ".

Yanina Latorre buscó la palabra del entorno cercano de la mediática y aseguró que están reconciliados pero no "de una manera cómoda". Latorre dijo: "Le da vergüenza, después de todas las pavadas que dijo, asumir que se reconcilió". Ángel de Brito preguntó: "¿Qué es reconciliados? ¿Ella está enamorada de Mauro Icardi?".

"No, yo creo que está enamorada de L-Gante", lanzó Yanina Latorre. Ante el asombro de sus compañeras, Nazarena Velez le consultó si tenía información al respecto y Latorre contestó: "Hay una frase que no puedo contar, que se la conté a Ángel. Tremenda". Rápidamente, Ángel contó: "... como nadie", dando a entender que Wanda y L-Gante durmieron juntos, y Yanina agregó: "¿Viste cuando se te dan vuelta los ojitos, como nos pasa ahora a nosotras? ¿Cómo cuando ves las estrellas de colores?".

A pesar de los intentos de Mauro de reconquistar a su mujer y la madre de sus hijas, Rosenfeld asegura que Wanda no quiere seguir. La mediática se tomó las vacaciones con su marido para intentar darle una última chance pero su abogada asegura que la situación no da para más. Es por esto que Rosenfeld realizó la muy particular publicación de Instagram que todos tomaron como un mensaje directo a Mauro y Wanda.