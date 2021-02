"Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente, mi cuerpo vivió 5 embarazos, 5 cesáreas y aunque podría permitírmelo, no tengo ninguna extensión de piel, ninguna lipo. Esperé, baje 5 veces de peso, escuche críticas y más críticas (casi siempre de mujeres). Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige qué hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor y nunca me lastiman las críticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco", escribió Wanda en el posteo donde se la ve frente al espejo luciendo su figura en ropa interior.

"Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad, eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque. Muchos miran el exterior y no se dan cuenta de que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad: esa te gana o te pierde para siempre. Buen San Valentín a todos", redondeó Wanda en el reflexivo mensaje de Instagram.