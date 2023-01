Wanda Nara fue denunciada en Punta del Este por discriminar a un joven

La botinera despreció a un trabajador que quiso sacarse una fotografía con ella: "Con esa pinta que tenés de sucio no me voy a sacar una foto. No te me acerqués mugriento"

“Para él Wanda es como una genia, e incluso la termina admirando más que a él”, explicó Lema, a la vez que continuó: “Y ahí fue cuando ella lo mira de pies a cabeza y le dice «con esa pinta que tenés de sucio no me voy a sacar una foto con vos», y se fue riendo”.

Carlos Piriz, de 26 años, es la persona denunciante del hecho, y en declaraciones a la prensa aseguró que “con lo que me dijo Wanda Nara me alcanzó, ya no quiero saber más nada, porque me acerqué a pedirle una foto y me dijo ‘no, mugriento, no te me acerqués, mugriento’, y yo no soy nada de eso, y así no se trata a un fan”.

“Yo la sigo en Instagram, en Tik Tok, en YouTube, miro todo sus videos y las canciones de L-Gante”, confesó el joven. Además, aseguró que “yo solo le pedía una foto para tenerla de recuerdo porque siempre quise una foto de ella, y me vio y me contestó también que no me daba la foto porque tenía pinta de plancha, y se subió a un Mercedes y se fue. Me sorprendió la actitud que tuvo, no imaginé que fuera a tener esa actitud”, cerró.