Wanda Nara criticó a las mujeres argentinas: "Están en cualquiera"

Uno de los momentos más picantes de la conversación fue cuando intentó ayudar a un oyente, quien confesó en la radio que no se animaba a convivir con su pareja. Wanda no sólo trató de aconsejar al muchacho, sino que además, aprovechó el momento para tirar una indirecta a Mauro Icardi.

"¿Qué onda el tema de la convivencia? ¿Le tenés miedo? Porque para mí, llega un momento en la pareja en la que apuntás o perdés, sino viene alguien y capaz que...", comenzó diciendo Wanda, y luego, muy filosa, agregó: "Tengo un amigo al que le pasó, que se durmió y me perdió", a lo que siguieron risas de todo el estudio.

Wanda, quien había previamente hablado con Camila, la novia del oyente le aconsejó: "Para mí que tu novia está en esa y siento que es re buena mina, hablé un montón con ella. Si vos no le das para adelante, la vas a perder". Pero eso no fue todo, ya que también dio su opinión sobre lo que pudo ver en Argentina en torno a la cuestión de la pareja y la familia, y comentó: "Yo estoy hace poco en el país y me doy cuenta de que todas minas están en otra, nadie quiere familia, nadie quiere hijos, las minas están en cualquiera pero posta, literal. No saben ni de qué sexo son".

Gracias a los chicos del programa Red Flag, el joven aceptó y reconoció estar dispuesto a mudarse con su novia, quien estuvo escuchando la conversación en vivo y por teléfono. Y para finalizar, Wanda cerró el tema con un último consejo: "Los cambios son así, chicos, siempre dan miedo. Vayan para adelante y de última dividen mitad y mitad las cosas y se van a la mierda".