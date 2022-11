Wanda Nara contó cómo quedó su relación con Icardi

La empresaria se expresó a través de las redes sociales y también explicó porqué no fue al Mundial de Qatar 2022.

La empresaria hizo un par de posteos mostrando que había vuelto al país, y ante la consulta sobre porque no dice que se reconcilió con el futbolista, contestó: "Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó".

Por otra parte, aprovechando este cuestionario de sus fans, aprovechó para explicar por qué no accedió a cubrir el Mundial de Qatar 2022. “Hay muchas cosas que no comparto de cómo abordan algunos temas. Tenía proyectos con Telefe, les comuniqué mi postura y me entendieron”, expuso.

Nara llegó hace dos días a la Argentina y está cumpliendo con distintos compromisos comerciales. Además, ya volvió a verse con L-Gante y reavivó los rumores de romance.

De esta manera, la mediática le puso punto final a un mar de especulaciones y ratificó lo que dijo su abogada, Ana Rosenfeld. En ese sentido, la panelista Pia Shaw aseguró en el programa televisivo LAM que la letrada le había confirmado que Wanda e Icardi siguen distanciados porque "no cambió nada, no hay marcha atrás con los abogados"

Yanina Latorre buscó la palabra del entorno cercano de la mediática y aseguró que están reconciliados pero no "de una manera cómoda". Dijo: "Le da vergüenza, después de todas las pavadas que dijo, asumir que se reconcilió". Ángel de Brito preguntó: "¿Qué es reconciliados? ¿Ella está enamorada de Mauro Icardi?".

"No, yo creo que está enamorada de L-Gante", lanzó Yanina Latorre. Ante el asombro de sus compañeras, Nazarena Velez le consultó si tenía información al respecto y Latorre contestó: "Hay una frase que no puedo contar, que se la conté a Ángel. Tremenda".

Rápidamente, Ángel contó: "... como nadie", dando a entender que Wanda y L-Gante durmieron juntos, y Yanina agregó: "¿Viste cuando se te dan vuelta los ojitos, como nos pasa ahora a nosotras? ¿Cómo cuando ves las estrellas de colores?".

A pesar de los intentos de Mauro de reconquistar a su mujer y la madre de sus hijas, Rosenfeld asegura que Wanda no quiere seguir. La mediática se tomó las vacaciones con su marido para intentar darle una última chance pero su abogada asegura que la situación no da para más.