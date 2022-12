Wanda Nara al fin contó la verdad sobre su situación sentimental

Wanda Nara elige siempre su cuenta de Instagram para contar su vida, y es allí donde mantiene un ida y vuelta con sus seguidores, fortaleciendo así un canal de comunicación que utiliza estratégicamente para potenciar su actividad empresarial. En la comunicación que tuvo en las últimas horas, reveló: "Desde octubre estoy sola, divirtiéndome con amigas. No estoy con nadie", aseveró.

Las preguntas sobre Mauro Icardi y Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, se fueron encadenando durante el vivo en Instagram y llevaron a Wanda Nara a dar precisiones. “No estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación con ninguno de ellos", sentenció.

Y enseguida agregó que “si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones”, al referirse a los rumores de infidelidad de parte de L-Gante hacia su ex, Tamara Báez y la acusación de que ellos estuvieron juntos mientras el músico y la madre de su hija se estaban intentando reconciliar.

Luego, volvió a aclarar que se encuentra soltera: “Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”.

Al ser consultada sobre la relación que mantiene con Mauro Icardi, aclaró que no lo iba a hablar más en las entrevistas: “Todo lo que me pasa lo encuentran en mis historias”. Y sin dudas cumplió, porque en la noche de este martes volvió a habilitar a sus seguidores de Instagram a que le envíen preguntas, y sin pelos en la lengua se ocupó de aclarar todos los tantos.

Sobre las fiestas de fin de año contó: “Voy a pasar el 31 de diciembre con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hijos y mi hermana en Punta del Este. Nadie más”.

Ante la insistencia sobre la posible visita de L-Gante, como ocurrió en Nochebuena, tajantemente aclaró: “Dije con mi familia, y Elián es un amigo”.

Al final le preguntaron a Wanda Nara que debía tener un hombre para enamorarla, a lo que contestó: “Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”.