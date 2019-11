Wanda empieza a dar señales de su crisis con Icardi

Wanda Nara le abrió las puertas a los rumores de una supuesta ruptura con su esposo Mauro Icardi con sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, en las que replica fragmentos de canciones que acompañan a sus nuevos tatuajes como así a fotografías suyas.

Una imagen suya con una frase extraída de la letra de una canción "Si te vas", de Sech y Ozuna, potencia la especulación de crisis con el futbolista rosarino. "Baby, si te vas, consigue dos, igual no van a ser como yo", es el fragmento escogido. Pero bien vale destacar que el tema también reza: "Yo creo en el amor, pero no en lo que siente. Que lo digan para mí no es suficiente. Lleva un sweater de Real, pero siempre miente. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor nadie se murió".

Embed Ver esta publicación en Instagram Baby si te vas consigue dos , igual no van a ser como yo Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 16 Nov, 2019 a las 1:30 PST

Pero la exposición no quedó ahí. Siguió alimentando la hipótesis de crisis. Porque la mediática Wanda también mostró la realización de sus nuevos tatuajes en la ingle y glúteo, y uno de esos videos está acompañado por la canción “Me vas a extrañar”, de Dama Gratis.

Embed

“Los besos de mi boca no fueron suficientes. Para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzo el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta”, fue la frase de Wanda que disparó todas las conjeturas.

Embed

La última imagen que Wanda compartió junto al jugador del PSG fue hace veinte días, en una fiesta de Halloween.

La sospecha de la crisis entre Nara e Icardi irrumpió cuando se confirmó que ella dejaría de vivir en París, ciudad en la que la familia se instaló desde que Mauro fue transferido de Inter de Italia a PSG.

Wanda confirmó que formará parte de Grande Fratello VIP, la versión italiana de Gran Hermano Famosos, en la que se desempeñará como panelista en el programa después de que la temporada anterior la tuviera como protagonista indirecta por la presencia en el show de su archienemiga, Ivana Icardi.

El desacuerdo de Icardi con esta determinación de su esposa habría desatado una crisis que derivaría en separación. Continuará.