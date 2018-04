Vuelven los jóvenes 80 de la mano de Guyot, Iturri y Toth

La historia del rock argentino es también la historia de GIT. Es la historia de sus tres integrantes juntos y por separado, como trío, como colaboradores, como soporte, como solistas y como productores. Una vida dedicada a la música y para confirmarlo está Alfredo Toth, quien con solo dieciséis años tocó en Los Gatos, allá por 1966, junto con Ciro Fogliatta y Litto Nebbia. En los 70 colaboró con León Gieco, Charly García y Nito Mestre. Y en esa misma década se cruzó con los ex músicos de la banda de César Banana Pueyrredón, que por ese entonces tocaban con Raúl Porchetto y buscaban bajista: eran el guitarrista Pablo Guyot y el baterista Willy Iturri. Llegó 1980 y con él los grandes discos del rock nacional en los cuales Toth, Guyot e Iturri fueron piezas clave.

El trío participó en "Metegol" (1980) y "Televisión" (1981), de la mano de Porchetto; y con el genio loco de Charly fueron la base de "Clics modernos" (1983) y "Pianobar" (1984).

Más allá de ser los músicos "de", ellos ya habían formado su súper-grupo, llamado por las iniciales G.I.T (Guyot, Iturri, Toth). "La calle es su lugar" aparece en su álbum homónimo de 1984 y se convierte rápidamente en una de las canciones más escuchadas del rock nacional, a la que se sumaron "No hieras mi corazón" y "Siempre fuiste mi amor" del segundo disco del trío, producido por Gustavo Santaolalla. Con estilo new wave y una batería de sonido enlatado, los GIT eran el exponente del rock pop argentino, triunfando en Latinoamérica. En 1986 sacaron "GIT volumen 3", el disco del que salieron hits como "Buenas noches, Beirut", "Tarado de cumpleaños" y el indiscutible "Es por amor". Todos estos éxitos sonarán en directo hoy en el teatro El Círculo, a partir de las 21.

—¿Cómo está GIT hoy?

Iturri: ensayando y sonando mejor que antes: GIT está vuelta. Fueron tantas las vueltas... pero esta vez es muy diferente, es que tenemos ganas y estamos muy contentos de eso.

Guyot: cada tanto nos juntamos; en realidad con Alfredo trabajo de toda la vida, Willy estaba fuera del país y cuando vino para acá nos juntamos un rato y realmente dijimos "¿tocamos un poco?" y en cuanto nos fuimos a la primera sala nos empezamos a divertir como siempre, y desde ahí, sin hacer mucha prensa ni mucha publicidad salimos a hacer shows y en todos nos fue súper bien; lo que provocó que nos estemos divirtiendo cada vez más, y sonando cada vez mejor, porque es lo que intentamos hacer toda la vida.

Toth: estamos pasando un momento buenísimo, todo este año que pasó estuvimos trabajando muchísimo y superó nuestras expectativas con respecto a la gente, en cada lugar que tocamos, en Chile, en Perú y en Argentina fue realmente increíble. Nos sorprendió muchísimo para bien, eso nos pone mucho las pilas y estamos en el mejor momento de nuestras vidas... como para exagerar un poquito.

—¿Cómo va a ser el show? ¿Van a tener algún invitado especial rosarino?

Toth: al momento no tenemos ningún invitado, somos nosotros, Pablo, Willy, Babú Cerviño en teclados, Guillermo Gudmani en guitarras, yo en el bajo. Vamos a hacer un show con todos los hits y ahí nos vamos a divertir juntos y vamos a bailar.

—¿Improvisan o tocan las canciones tal cual sonaban en los 80?

Guyot: hay un promedio de todo, también improvisamos bastante, no es como una grabación. Igual para divertirte tenés que jugar un poco, y si el público empuja tocás mejor, si se duerme tocás peor... nunca pasó que el público se nos durmiera, pero la verdad es que improvisamos bastante, sobre una base y una estructura que suena a lo que la gente conoce.

Toth: no nos equivocamos tanto como dice Pablo. Seguimos la estructura del tema pero zapamos mucho, eso es hacer música.

Iturri: aparte se van a encontrar con temas como "No digas nada", que estaba en "Distorsión", que no fue un tema de difusión pero igual seguro lo conocen todos. "Por poder gritar" y "Ella es tan sexy" también, vamos a tocar temas que antes no hacíamos ni eran tan difundidos... eso nos motiva también.

Toth: me siento bien cantando, me siento bien con la banda, y cuando me pasa eso es como no pensar, es salir a cantar y divertirnos muchísimo, y es lo que pretendemos a esta altura de nuestras vidas.

—¿Qué opinan de la difusión de la música en Internet, cuando, por ejemplo, músicos como ustedes en su momento ganaban mucho más de la venta de discos?

Iturri: es parte del momento, hay que subirse a esta ola y no hay que remar contra la corriente. Yo antes de que salga el último disco de Paul McCartney me lo bajé, ya no podemos pelear contra eso. Todo ahora pasa por tocar en vivo, ya los que bancan los discos no son las compañías de discos como pasaba antes, sino las editoriales que son las dueñas de una parte de los derechos de autor, por ejemplo. Es toda otra cosa, a mí me gusta menos, pero por otro lado tenés para escuchar toda la música que quieras, hacés un click en Spotify y te aparecen todos los temas de un artista, es un signo de los tiempos.

Guyot: Y hablando de discos, nos vamos juntar con los fans en Rosario para sacarnos fotos y ojalá que traigan sus discos... ¡para robárselos! Porque algunos no los tenemos ni nosotros.

Toth: aparte nos divierte, es una experiencia que ya la hicimos en varios lugares...

Iturri: traen cosas que nosotros no tenemos, alguno viene con un poster de un show reviejo, otros con la revista Pelo o la Cantarock, con cajitas de cigarrillos o botellas que tiramos desde el escenario en algún show... una locura.

—¿Se dan cuenta que forman parte de la historia del rock argentino?

Guyot: lo tomamos naturalmente, imaginate tocamos más de tres mil veces, siempre estamos con una adrenalina en el estómago, pero no nos sentimos responsables de nada. Estamos hechos unos pibes mentales, lo más importante no es el número que uno cumple, sino cómo se siente uno por dentro...

Toth: ¡estamos hechos mierda!

—¿Con qué se queda cada uno de la historia de GIT?

Guyot: con la grabación del primer disco en Ibiza y con los shows de Viña del Mar, ¡es increíble cómo suenan las grabaciones, están en YouTube! Todavía lo escucho y me asombra. Y tocar con Charly...

Toth: yo soy un desmemoriado, me quedo con toda la carrera, fue lo mejor. Y el amor que la gente nos brinda todo el tiempo, me quedo con todo eso.

Iturri: me quedo con todas las giras hechas y las que venimos haciendo. Cuando fuimos a Japón en el 93 que fue una locura...