Vuelve Merlí, el profesor de filosofía más polémico

El profesor de filosofía más polémico de todos los tiempos, Merlí Bergeron (Francesc Orella) regresa a la pantalla de Netflix con la segunda temporada de "Merlí", que comienza este viernes. Tras la popularidad de su primera temporada en 2016, la serie original de Veranda TV, que ya está emitiendo su tercera temporada en España por TV3, estrenará su segunda temporada por la plataforma de streaming para América Latina.

Merlí continúa cosechando éxitos y levantando gran interés en los mercados internacionales. Por un lado, la serie ha comenzado a emitirse en Francia, en uno de sus canales de pago, Ciné , con el título "#Philo", como se dice coloquialmente en Francia la palabra filosofía. Además, la serie consiguió una adaptación local en Alemania. "Merlí" será así la segunda serie española adaptada por Beta Film en Alemania, luego de haber producido en 2015 una versión local de "Pulseras rojas", que lleva ya dos temporadas al aire con gran éxito por la señal Vox.

En 2016, la serie fue reconocida en España con un Premios Iris del Jurado de la Academia de la Televisión por "acercar la filosofía y el pensamiento a la sociedad desde la ficción y por su reconocimiento internacional".

Francesc Orella es un actor español que este año ha adquirido fama mundial a partir de su destacable interpretación de Merlí, un profesor de filosofía que logra generar mucha empatía con sus alumnos, pero a su vez también enfrentamientos con sus colegas docentes. "Merlí es un personaje muy polémico, poliédrico, y con muchos recovecos muy atractivos para un actor", sostuvo Orella. "Desde el principio me he sentido muy cercano a él. Desde una primera lectura me di cuenta de que tanto el personaje como la serie eran diferentes y que mezclaban humor, drama y realidad", agregó.

Según el actor, Merlí logra conectar con los estudiantes de manera directa y clara, en especial a través de la filosofía que es la materia que dicta: "Como profesor busca que sus alumnos no sean pasivos ni meros observadores, sino que se hagan preguntas y que cuestionen todo lo que los rodea. En contra de la tontería que puede suceder en esas edades".

Orella afirmó que su personaje es muy crítico del sistema educativo de su país, y que está convencido de que existen otras maneras de enseñar las materias: "Quiere combatir ciertas estructuras mentales cerradas y bloqueadas del sistema educativo", detalló.

En el diálogo, el actor también remarcó los puntos más oscuros de Merlí: "No es un tipo que hace bien todo. Es mentiroso, manipulador, y todo lo hace por un fin, y por el cual justifica los medios. El fin siempre es aleccionador. Lo que pasa es que su conducta es polémica, conflictiva y no siempre ética. Pero ahí está la grandeza del personaje con sus virtudes y defectos", concluyó.

Los 13 episodios que ya fueron estrenados el año pasado por la cadena catalana TV3 llegarán a la pantalla del servicio de streaming este viernes, así que los usuarios de Netflix tendrán más historias del profesor de filosofía políticamente incorrecto.

La segunda temporada se vuelve a situar en el curso de Bachillerato en el Instituto Angel Guimerà, donde los alumnos reciben a Merlí con alegría. Los "peripatéticos" han madurado un poco en general, pero en el fondo siguen siendo los mismos adolescentes alegres e inseguros que ya conocimos en la primera temporada. También llega una nueva alumna, Oksana, que generará nuevas relaciones dentro del grupo.