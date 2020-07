En medio de la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus, Angel de Brito anunció hoy el nombre de la primera artista confirmada para el Cantando 2020, mientras que Marcelo Tinelli le pidió al periodista a dos panelistas de Los Ángeles de la Mañana, su programa.

"Hay cinco confirmados de los dieciséis, pero cualquiera puede entrar en algún momento", anunció el conductor de LAM y quien también se hará cargo de la conducción del Cantando -posiblemente junto a Laurita Fernández-, para luego oficializar que Carmen Barbieri es la primera figura que aceptó competir en el formato. La última vez que el programa estuvo al aire fue en 2012.

"La segunda figura es muy importante también. Mucho éxito en la tele y en el teatro. Protagonizó uno de los más grandes éxitos de la televisión. Está confirmado, es actor, humorista: el señor Miguel Ángel Rodríguez", dijo al develar la segunda incógnita.

En medio de las presentaciones de las figuras del ciclo, Marcelo Tinelli tuiteó y en su mensaje le hizo un anuncio muy especial: "Por favor @AngeldebritoOk, deciles a Mariana Brey y a Yanina Latorre que están convocadas al #Cantando2020", escribió el Cabezón.

Claro que no hubo ningún tipo de sorpresa en esa información porque la propia Yanina comentó que ya había hablado con la producción del programa y que estaba "todo cerrado". En tanto, Mariana Brey le pidió al presidente de San Lorenzo que no la ilusione como hizo tiempo atrás cuando la convocó para la edición del Bailando y finalmente no participó.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1278726083727069184 Estoy feliz!!!!

Los esperamos muy pronto en el #Cantando2020 por @eltreceoficial



Gracias por siempre confiar en mi @cuervotinelli elchuecosuar pablocodevilla @FernandezCoco y a mis queridos amigos hoppefede y… https://t.co/3c4IoCzY1y — A N G E L (@AngeldebritoOk) July 2, 2020

Tinelli llamó a De Brito en vivo y solicitó que Yanina cante al igual que lo hicieron sus compañeras de panel, pero esta se negó. "¿Por qué no lo llamás a Diego (su marido)?, le preguntó y agregó que el exdelantero de Boca cantaba muy bien. Ante esa respuesta, Tinelli también convocó al exfutbolista para sea parte del reality.