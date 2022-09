Viviana Saccone reveló por qué dejó el colectivo de Actrices Argentinas: "Hubo un episodio"

Viviana Saccone sorprendió al contar en una nota radiofónica con Ulises Jaitt que había dejado el colectivo fenimista Actrices Argentinas . La actriz participó activamente del movimiento que se fundó en 2018 en el marco de la lucha por la legalización del aborto. “Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político”, contó este miércoles por la noche en "LAM" .

“Ya no me sentía representada, desde ese lugar”, añadió la intérprete ganadora de dos Martin Fierro por "Montecristo" y "Princesa", y, aunque no quiso ir más allá, dejó flotando en el aire que las razones de su apartamiento son otras y más profundas. “Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático. Involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada”, comentó al móvil del programa que conduce Ángel de Brito.