Viviana Canosa tildÃ³ de "oportunista" a Tinelli por meterse en polÃ¬tica

Viviana Canosa no ocult贸 su enojo con Marcelo Tinelli por su nuevo perfil pol铆tico. "Tinelli en la pol铆tica me parece oportunista. Lo reconozco por su trabajo en la tele", explic贸 la animadora en di谩logo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Me gustar铆a que el pr贸ximo presidente sea quien sea, sea alguien preparado. El famoso por famoso no puede ser presidente. Tal vez si arranca por Bol铆var, arranca de abajo, se mete de a poco en pol铆tica. Reci茅n ah铆 puede ser", consider贸 Canosa.

En cuanto a su regreso a la televisi贸n con un programa de actualidad, explic贸:"Yo ahora en el zapping veo algo de espect谩culos y me aburro, son un embole y pienso qu茅 har铆a yo ah铆. Yo me acuerdo cuando los tipos te mataban en la televisi贸n, la misoginia estaba a full y no pasaba nada".