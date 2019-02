¿Viste la peli que ganó?

"¿Vos viste la que ganó?" Esa es la pregunta del día después o, en tiempos de la era 2.0, el minuto después en que todo el elenco de la peli que acaba de ganar el Oscar a la mejor película levanta la estatuilla sobre el Dolby Theatre ante la admiración y envidia de los que, también en ese momento, pasaron en un instante de ser de potenciales triunfadores a los máximos fracasados. Así, sin medias tintas. ¿Quién dice que la película que gana el Oscar es la película que hay que ir a ver? La Academia de Hollywood claro. Ahora bien, pero mientras muchos levantan la bandera de no someterse al gusto del imperio yanqui que digita los pensamientos y los gustos de los espectadores (lo que no está en discusión), si por caso no vieron "Roma", de resultar la ganadora, se sentirán que están "out". ¿Cuál es la diferencia de verla antes de la premiación que después? Que yo sepa la película es la misma. Error. Para la industria no es así. La película pasará de ser una simple candidata a ser la gran triunfadora del año. Los cines que la sacaron de cartelera se vuelven locos por subirla de nuevo con el agregado de "la ganadora" y con la ilusión de que las salas vuelvan a estar atestadas de gente como en los tiempos en que Netflix era una palabra que no existía. De pronto, si la película era lenta como "Roma", dirán que la lentitud tiene que ver con una nueva tendencia y si es de época como "La favorita" dirán que todas las de época vienen levantando el nivel. Claro, si gana "Green Book", la mayoría opinará que los temas raciales garpan y era obvio que ganaría. O sea, se acomoda la respuesta según el resultado. Yo creo que "Roma" ganará el Oscar a mejor película y también a película extranjera. Viene con el envión de Netflix, pero más allá de eso es una película sensible, ideológicamente fuerte, poética y cruel a la vez. Si gana "Roma" diré que vi la que ganó. Y si no gana, "Roma" no debería cambiar para la mirada de la gente. Porque más allá de los premios y de la industria, las películas son instantáneas de vida en una pantalla grande. Y las grandes historias nunca dejan de latir.