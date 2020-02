Virginia Gallardo confirmó que no regresará al ciclo de América, "Polémica en el bar" al parecer por inconvenientes con Mariano Iúdica, conductor del ciclo.

“Me fui de Polémica en el bar a fin de año porque pasaron cosas. Hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Me fui, no voy a volver. Aprovecho para agradecerle a la gente que me acompañó”, expresó Gallardo este jueves, agregando que se fue “desilusionada” del programa que conduce Mariano Iúdica. “Hubo una falta de respeto muy grande”, indicó, advirtiendo que, después de ocupar una silla durante cuatro años, “no pueden decir nada desde lo profesional”.

“He tenido buenos compañeros, no voy a nombrar a nadie. Decidí renunciar y muchos me han llamado. Me despedí con un mensaje en el grupo del programa. No fue por un tema económico”, afirmó Gallardo.

Por su parte, en la edición de esta noche, Iúdica se refirió a los dichos de la futura mamá. “Le quiero mandar un beso enorme a mi querida compañera Virginia Gallardo, amiga de muchísimos años y una de las primeras con las que comenzamos el programa en Telefe”, empezó diciendo el conductor.

“Hoy le hicieron una nota en el programa de radio de Ángel de Brito y dejó entrever que la salida de acá fue misteriosa y que solo nosotros sabemos. Acá somos 100 personas, vos fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa, y la verdad que todos los compañeros y el canal quedamos como sorprendidos. Si hay algo que nosotros tendríamos que saber, nos encantaría saberlo. Y más, con la relación de amistad que tenemos hace años”, manifestó muy serio Iúdica. “Yo me fui de vacaciones y cuando volví no estabas, y nunca pensé que no ibas a estar... Quiero saber qué es lo que pasó para ver si nosotros podemos solucionarlo. Vos acá fuiste y sos muy importante”, insistió.

Virginia Contrataacó

"¿Sorpresa ???? ¿de verdad? ... para mi todo lo contrario. No esperaba otra cosa y esto solo confirma el acierto de mi decisión. Tema terminado para mí", lanzó picante Virginia en la red social del pajarito, entre palabras firmes y un halo misterioso. A su posteo lo acompaño de una polémica imagen que recita la frase: "Las palabras sobran donde las acciones bastan".