Viral: se difundieron videos de la ex de Nicky Jam haciéndole un amarre

Sin embargo, parece que Génesis no estuvo conforme con el desenlace de la historia. Hace unos días comenzó a circular en internet audios y videos en los que la modelo recurre al conocimiento y el trabajo de una bruja. ¿Para predecir su futuro? No, más bien para asegurarlo.

En los videos se puede apreciar cómo esta persona del mundo del esoterismo realiza lo que aquí se conoce como "amarre", un embrujo para mantener a una persona siempre a su lado. El medio E! Online aclaró que los clips fueron grabados cuando todavía eran pareja, pero se divulgaron recién ahora.

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir. Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos", dice la bruja en la videollamada que mantuvo con Aleska.

Pero luego vino la parte que más impresionó a todos. El consejo sobre cómo llevar a cabo el hechizo llevaba un ingrediente muy controversial. "Vas a agarrar tu orina en ayunas. Le vas a echar en la comida o en algo tomando cinco gotitas, cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama 'amansa guapo' ".

Con todo esto que salió a la luz, mucha gente fue al perfil público de la modelo en Instagram y comenzó a insultarla o a decirle muchas cosas sobre lo que había llevado a cabo con su ex pareja. Es por esto que Génesis apareció y dijo: "Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores de eso se trata la vida. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos".

Luego habló de Dios y de cómo fue una presencia muy fuerte en esos momentos, y varias personas tomaron aquella reflexión y comentaron sobre la "hipocresía" de creer en Dios y en la brujería al mismo tiempo: "mi amor, no se puede andar en los dos bandos. O con Dios o con el diablo", "dicen que el que reza y peca, empata" y "ahora le pide a Dios cuando la brujería no le dio" son algunos de los comentarios que se hicieron en su última publicación.