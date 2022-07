Viral: famosa actriz de Hollywood confesó ser fan de una exitosa película argentina

Los fanáticos de "The Boys" están más exaltados que nunca. Con el estreno de su tercera y más reciente temporada reafirmaron su devoción por esta serie de superhéroes que no se parece a ninguna otra. El argumento gira en torno a un grupo llamado "The Boys" ("Los muchachos") que tratan de derribar a la corporación Vought International, cuyo objetivo es comercializar un grupo de "héroes" que trabajan para ellos pero que no son más que un conjunto de personas corruptas y egoístas.