Violento episodio entre dos modelos: Sol Pérez denunció que Mónica Farrow le quiso pegar

La relación entre la mediática Sol Pérez y la vedete Mónica Farro venía tensa desde finales del año pasado y en las últimas horas terminó estallando en Mar del Plata, donde comparten elenco en la obra Veinte millones.

“Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos”, contó la exchica del clima en Involucrados.

sol.jpg

Según informó Primicias Ya, en la fuerte discusión entre ambas hubo insultos y se increparon mutuamente con cosas íntimas.

Aparentemente, la uruguaya intentó irse encima de Pérez y ahí intervino uno de los productores que estaba arriba del escenario, llevándose a upa a Sol para evitar que evitar que el conflicto pase a mayores.

monicafarro.jpg Mónica Farrow.

Este viernes por la tarde se reunirán Carmen Barbieri y Sebastián Almada (director de la comedia) para definir los pasos a seguir: si se decide sacar a alguna de las dos del elenco, a ambas o que todo siga igual bajo un pacto de calma.

Otra tensa pelea tuvo lugar entre Carolina Papaleo y Mica Viciconte

Ambas se desempañan como panelistas del programa Incorrectas, conducido por Moria Casán. Sin embargo, ninguna de las dos tuvo una buena relación desde que el comienzo del ciclo. Y ahora, la cosa explotó y se cruzaron en vivo.

El enfrentamiento ocurrió mientras la pareja de Fabián Cubero se encontraba con un móvil desde Villa Carlos Paz y la actriz desde el piso en América. Pero en un momento dado se la agarró con Papaleo por el uso del celular.

“No estoy con el celular, estoy viendo la nota de Nora Cárpena. Lo digo porque comentó Papaleo de atrás que yo estaba pelotud…”, expresó ante la cámara y continuó: “El comentario por atrás está de más porque ¡no estoy pelotud…”.

A los pocos segundos, Carolina lanzó una dura respuesta: “Si querés que nos agarremos a trompadas no tengo problema, no hay drama. Estás en cámara o mirás por un monitor o pedile a alguien que te tenga el celular, porque salís en cámara mirando el celular, no se sabe que estás mirando el programa”.