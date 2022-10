Video: impactantes imágenes del ataque al paparazzi de los amigos de Margot Robbie

La visita de Margot Robbie , que se hizo famosa al encarnar a Harley Quinn en "Escuadrón Suicida" , junto a Cara Delevingne terminó en escándalo. Allegados de la actriz atacaron a un paparrzzi que intentó fotografiarla cuando estaba en un restaurante en el barrio porteño de La Boca. Los dos agresores no podrán salir del país -y se les dictó una caución por la suma de $200 mil.

Las atacantes quedaron imputados por “lesiones graves”. Si bien en un primer momento trascendió que se trataba de los guardaespaldas de las actrices, finalmente se supo que eran Josey McNamara, productor reconocido por su trabajo en la película "Hermosa venganza", y su asistente técnico Jac Rhys Hopkins. McNamara es socio de Robbie, con quien trabajó en "Barbie". el file que se estrenará en 2023.

Ante la violencia de la situación, intervino la policía y Orquera terminó alojado en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. “Estoy con un yeso en el brazo derecho, tengo el brazo muy comprometido y no sé si lo voy a perder. Sufrí una brutal agresión", comentó el fotógrafo, y añadió: "Salvé mi vida de milagro, no sé qué hubiese pasado si caía con la cabeza al piso, con la velocidad que esta gente me venía persiguiendo".

Este lunes se le tomó la declaración testimonial a la víctima, quien será sometido a una intervención quirúrgica el jueves: tiene fracturado el codo derecho, y está enyesado y medicado. “Tuvo tanto dolor que se desmayó nuevamente”, aseguraron desde su entorno. Orquera, quien inició acciones legales contra sus agresores, es representado por Matías Morla, quien supo ser abogado de Diego Maradona.