Video: Graciela Alfano dio detalles de un encuentro íntimo con el Potro Rodrigo

Y Graciela fue por más en el programa Mañanisima (Ciudad Magazine). Entrevistada por Carmen Barbieri, dijo que en un momento, la maquilladora, el fotógrafo, el peinador los dejaron solos durante la producción de fotos. “Dijo Beto que se iba todo el mundo. Él se quedó porque era el director de la revista. De pronto se encontró con que había unos soniditos. Yo no sé qué digo. Cuando miento sí, pero cuando no, no. Entonces va Beto y mira. Y dijo que éramos dos personas plásticas y se quedó voyeureando. No sé lo que hizo con su propio cuerpo”, lanzó.

“¿El sexo fue antes o después de la foto?”, le preguntaron. “Fue después. Yo creí que hervía. A mí, literalmente, se me frieron las neuronas”, respondió la actriz. “A él, ¿por qué le decían El Potro?”, le interrogaron.

“Ay, ¿qué pregunta esta nena? Por favor, me pone nerviosa”, intervino Barbieri. “Por ejemplo, ¿por qué le dicen la cotorra a la cotorra? Porque charla sin parar. Y Potro, porque los potros pican rápido. Tiene fuerza... Y sí, enorme, olvidate”, cerró Alfano, con honestidad brutal.