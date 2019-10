La separación entre Vicky Xipolitakis y su marido, Javier Naselli, parece ser definitiva. El escándalo estalló hace meses atrás y hasta ahora no se conocía la versión del empresario que ayer rompió el silencio, desmintió las acusaciones de violencia de género rompió el silencio y aseguró ser víctima de "fantasías y fabulaciones en su contra".

"Victoria duplica la apuesta de las fábulas día a día inventando historias insólitas junto a sus secuaces delincuentes vividores que la rodean, algunos cómplices interesados y otros quizás ensañados que le creen las historias que inventó", argumentó Naselli en diálogo con "Pamela a la tarde", el magazine conducido por Pamela David en América TV.

"Todo es para generar atención mediática, desesperados por plata, propio de una enfermedad mental", sostuvo el padre de Salvador Uriel, el bebé de la modelo nacido en diciembre de 2018.

"El pobrecito es mi hijo, que sigue aún preso y rehén sin haber visto la luz en nueve meses. Victoria es una enferma del narcisismo psicótico y alucinación mental grave", aseguró el empresario de manera contundente.

Según Xipolitakis, su esposo fue violento con ella y con Salvador en reiteradas ocasiones y ambos fueron víctimas de violencia verbal y física. "Me tiró al bebé en la cuna y yo me quedé llorando arriba de la cama. Me encerré con llave para que no vuelva y llamé a la policía pidiendo ayuda", relató la modelo en el programa de Susana Giménez meses atrás acerca de la noche en la que decidió denunciarlo y terminar su convivencia con él.

Tras la separación, surgieron rumores sobre el empresario que indican que él sería homosexual y que habría utilizado como cortina a Victoria, e incluso Stefy, su cuñada, dijo que le encontraron material pornográfico gay en su teléfono. "Mi hermana le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron al celular", explicó la panelista de Incorrectas, que por otro lado aclaró que no le interesa la sexualidad de su cuñado, pero que si efectivamente es gay, le desea que muy pronto "salga del clóset ya que le va a hacer bien".