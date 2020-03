La Justicia no dio lugar a la denuncia que efectuó Victoria Xipolitakis contra su ex marido, Javier Naselli, y le ordenó que revincule al hijo de ambos, Salvador, con su padre. Ahora, la modelo afirma que es su propio padre quien mantiene a ella y a su pequeño hijo

Tras la escandalosa separación, "Vicky" aseguró: "Tengo una familia a la que no le puedo fallar. Sin mi papá, no podríamos vivir. Mis trabajos son esporádicos y yo no puedo mantener a toda una familia, que somos mi hijo y yo. A mí me mantiene mi padre, como siempre lo hizo. Y hoy está, también, manteniendo a mi hijo".

"Soy humana. En algún momento he quebrado pero me levanto con doble fuerza cuando miro a mi familia o a mi hijo a los ojos. No le puedo fallar a nadie", agregó.

A pesar de todo, la modelo dijo que su hijo Salvador "es un nene muy feliz, muy travieso, no se queda quieto, es hiperactivo. Es lo máximo que me pasó, una relación plena, pura y real. Mi vida pasó a un segundo plano, me dedico a ser mamá 100%".