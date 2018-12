"Vice", la cinta biográfica de Adam McKay sobre Dick Cheney, encabezó anoche las nominaciones a los Globos de Oro, superando a la emotiva versión de Bradley Cooper de "A Star Is Born" ("Nace una estrella"), el drama interracial "Green Book" y la comedia de época "The Favourite". La ceremonia de los Globos de Oro, en su 76ta edición, se transmitirá en vivo el 6 de enero por la cadena NBC. La trascendencia de estas nominaciones es debido a que se trata del primer indicador fuerte para las nominaciones de los Oscar, que se entregan el 24 de febrero.





El filme sobre Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush, sorprendió al conseguir seis nominaciones, incluyendo a mejor película de comedia. "A Star Is Born", "Green Book" y "The Favourite" le siguieron de cerca con cinco cada una.

Aunque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, un grupo de 88 cronistas de cine independientes mayormente desconocidos, es conocida por sus selecciones y categorizaciones poco convencionales (el año pasado "Get Out" fue incluida en la categoría de comedia), pocos vieron venir el resonante éxito de "Vice", cuyo director es el mismo que "The Big Short" ("La gran apuesta").

El estreno de Annapurna Pictures es un retrato altamente crítico de Cheney (interpretado por un casi irreconocible Christian Bale, quien también fue postulado) que lo muestra entre bambalinas como un tirano hambriento de poder. La película tendrá su estreno mundial el 25 de diciembre.

Junto con "A Star Is Born" en la categoría de mejor película de drama figuran "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", cuyo protagonista Rami Malek también fue nominado a mejor actor, e "If Beale Street Could Talk". En cuanto a mejor comedia, además de "Vice" están "The Favourite", "Green Book", "Mary Poppins Returns" y "Crazy Rich Asians".

Curiosamente, la prensa extranjera de Hollywood no considera películas extranjeras para mejor película, por lo que el drama "Roma" de Alfonso Cuarón (disponible desde el viernes 14 en Netflix) quedó fuera de la categoría principal. Aún así recibió nominaciones a mejor guión, mejor director y mejor filme en lengua extranjera.

La representante de México se medirá con "Capernaum" de Líbano, "Girl" de Bélgica, "Never Look Away" de Alemania y "Shoplifters" de Japón.

Las nominaciones, anunciadas en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, fueron presentadas por Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater.

Las candidatas a mejor animación son "Incredibles 2", "Isle of Dogs", "Mirai", "Ralph Breaks the Internet" y "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Los índices de audiencia de la última ceremonia en enero, que contó con Seth Meyers como anfitrión y con un apasionado discurso de Oprah Winfrey, bajó un 5 por ciento, lo que representa 19 millones de espectadores. Como la primera gran gala de premiación tras las revelaciones sobre Harvey Weinstein y el lanzamiento del movimiento MeToo, la ceremonia usualmente más frívola tuvo un tono atípico de seriedad.

En una manifestación organizada por el entonces recién fundado Time's Up, muchas mujeres vistieron negro en la alfombra roja.

El que los Globos retomen su tono más ligero dependerá en parte de los nuevos anfitriones anunciados el miércoles pasado. Ellos son Andy Samberg y Sandra Oh, la estrella de "Killing Eve" nominada a mejor actriz en una serie televisiva de drama. Por lo pronto, "Vice" ya pide pista.

"The Vice". Christian Bale (izquierda), como Dick Cheney, candidato.