Verónica Ojeda se quebró en llanto al hablar de Maradona

"Toda mi familia siempre fue muy respetuosa con Diego. La decisión que tomó él, según me cuenta su abogado Matías Morla, es que no quiere estar en contacto con nosotros", dijo. Y describió: "La última vez que Diego me llamó, Dieguito se negó hablar con su padre y revoleó el teléfono. Las puertas de mi casa están siempre abiertas para Diego".

"Dieguito no tiene ningún problema neurológico. Los estudios salieron perfecto. Sólo tiene problemas con el habla"@rialjorge @AmericaTV — Intrusos (@Intrusos) 5 de abril de 2018

El momento del llanto fue cuando Marina Calabró le hizo acordar a un embarazo perdido que tuvo Ojeda, fruto de su amor con Maradona. En tanto Morla dio su versión. "Desde los 15 años, nadie maneja la vida de Diego. Está viviendo a su manera, feliz y a punto de lograr un ascenso con el club. En el mejor momento de su vida patrimonial y personal", subrayó. "Quiere vivir en paz y no lo puede hacer en base a los temas que están surgiendo. De Ojeda no voy a hablar, nos vamos a ver en Tribunales. Lo que más le molestó es que diga que hay gente que maneja su vida", cerró.

"Hace un año y medio que Diego no nos visita. No conoce a su hijo. Nunca estuvo un día entero con Dieguito. Me gustaría aclarar las cosas con él", enfatizó.