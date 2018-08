Pero más allá de la ficción en la que trabaja, Castro dejó algunos títulos picantes en sus últimas entrevistas y fue lapidaria con el actor argentino Jorge Martínez, con quien tuvo un romance en 1982 cuando hicieron "Verónica, el rostro del amor".

Cuando le preguntaron por aquella historia de amor con Martínez, sostuvo: "¡El más abusivo, mantenido y vividor!".

Y agregó: "¡Fueron tres meses! Fue el tiempo de la temporada del teatro, nada más. Se portaba feo, tenía todo fríamente calculado para venirse a México. ¡Lo caché en pleno restaurante! '¿No es que estabas divorciado? ¿Señora, no es que estaba divorciado?'. Él estaba saliendo conmigo, pero seguían casados, se habían puesto de acuerdo. ¿Qué lindo, verdad?".

También habló de Hugo López, quien fuera manager de Luis Miguel, personaje que la serie del cantante refleja muy bien a lo largo de los 13 capítulos. "¡A mi me dejó trabajando gratis en Argentina!", dijo Verónica sobre él. "Sí, me robó, me dejó allá, se quedó con el dinero. Y además me enganchó en teatro...", añadió.

"Yo amo Argentina. Me ha ido muy bien. Hay gente amorosa, no voy a criticar a toda la Argentina por un argentino hijo de su madre", enfatizó.



Verónica Castro reapareció en los medios de comunicación mexicanos tras estrenar en Netflix la serie "La casa de las flores" donde tiene un rol protagónico.