"Veo en mi generación a cancionistas que tratamos de producir desde nuestro lugar"

Con seis discos editados, el rosarino Julián Venegas forma parte de una nueva generación de cancionistas contemporáneos que resignifican la tradición de la canción popular. Tras compartir escenarios junto a referentes como Liliana Herrero, Jorge Fandermole y Juan Falú, este año lanzó “Choques”, una selección de diez canciones reversionadas -entre éstas “El tesoro” de El Mató a un Policía Motorizado y “Chaplin” de los santafesinos Sig Ragga- y composiciones propias.

—¿De qué trata este largometraje musical llamado “Río arriba”?

—Es una readaptación, una recontextualización del repertorio de “De barcos y derivas” del que nos quedó picando su pata audiovisual. La pandemia hizo que se postergara, para finalmente reunirnos estos últimos meses del año con quienes me producen y nos mandamos a hacerlo. Se dio una confluencia de intereses para apostar a este material distinto, que no tiene la calidad de un streaming sino mucho mejor, con imagen y audio de características cinematográficas. Lo filmamos de corrido en Casa Brava, un espacio de la ciudad que ambientamos como un set. En “Rio arriba” hay un discurso guionado y hay inserts sonoros que colocan al espectador en sintonía con cada canción. El título es un intento de describir lo que pasó este año, que fue un contracorriente para todos y todas.

—¿Qué canciones del disco decidiste incluir o dejar afuera para este audiovisual?

—”Rio arriba” no es un copy-paste de “De barcos y derivas”. Hubo temas del disco que quedaron afuera porque ya no tenían sentido, por ejemplo una canción mía que habla del Paraná como si no hubiese pasado nada, justo en el año en que se prendieron fuego las islas. En lugar de esa incorporé una canción nueva, de Juan Barreto, que se la dedico a los humedales. También agregué una canción que compuse en cuarentena para el Trinche Carlovich y otra dedicada a los churreros, una más de Juan Barreto, que tiene que ver con estas ganas de contextualizar el repertorio. El churrero me pareció una especie de sobreviviente del mundo exterior, un laburante que seguía sonando allá afuera en los meses de mayor encierro. El churrero daba la impresión de cierta normalidad o complicidad de pensar “esto va a pasar”, una presencia que nos unía al mundo exterior y que me aliviaba; un sobreviviente que desde afuera nos tiraba un signo, una señal.

—¿Hay invitados o nuevas composiciones en esta producción?

—Como te decía, tomé esta canción de Juan Barreto y la incorporé al repertorio, retomando la idea de “De barcos y derivas”, que es cantar a compositoras y compositores rosarinos contemporáneos, como el caso de Flor Croci. Ella compuso “El clásico”, la canción que hizo con Ramón Merlo. Yo venía con muchas ganas de hacer algo con ella y además es su propia canción. Flor es una artista que quiero un montón, es súper talentosa y jugamos con un globo como pelota en el escenario. Esos objetos son parte de la puesta en escena, como la corneta del churrero. Con Florencia estuvimos jugando al fútbol y se dio la coincidencia increíble de que la canción está dedicada a Maradona. Sin querer queriendo fue una despedida, una manea de homenajearlo. Además, los compositores que canto son Martín Neri, Fernando Silva, Sandra Corizzo y los ya mencionados Juan Barreto, Flor Croci y Ramón Merlo, más canciones mías.

—En tu último álbum “Choques” también hay cruces entre canciones y composiciones de otres marcadas por tu impronta, ¿son parte de tus influencias o inspiración?

—Este disco del 2020 es una muestra de las influencias que tengo como músico rosarino. A veces se da una tradición musical que dificulta la búsqueda identitaria, aunque al final toda esa música es parte de las cosas que hago. En particular, la de “Choques” es una selección bastante injusta, es un choque cómplice de diferentes canciones que pertenecen a un cancionero popular y que no son todas folclóricas. La canción popular no tiene que quedar atada a lo tradicional, sino que puede expandirse a otros géneros. Por ejemplo, incluyo el tema “Chaplin”, de Sig Ragga. Ellos lograron una marca identitaria y que hayan vivido tanto tiempo en Santa Fe como su base de operaciones es para destacar. Somos parte de una generación que busca seguir viviendo en su lugar de origen, que quiere seguir produciendo desde su lugar y no dejarse llevar por ese mandato de que para hacer música te tenés que mudar a Buenos Aires. Veo en mi generación a cancionistas que tratamos de producir desde nuestro lugar.

—¿Cómo viviste este año en medio de la pandemia?

—Fue un año muy difícil para todo laburante de la cultura y la música. En mi caso pude sostenerme gracias a la docencia y con eso pude mantener lo básico. No se pudo tocar en vivo y esa energía que tenemos los músicos para alimentar otras actividades no estuvo, además de que me pintó más para el silencio, no hice shows por streaming. Me tomé este tiempo para digerir todo lo que estamos viviendo, no se me dio por sostener forzadamente una actividad. La circunstancia nos hizo ver con más claridad la precarización de nuestro laburo y la cantidad de cosas que hacemos para sostener una escena sin que haya un rédito económico u honorarios justos. Fue un año muy difícil para todos y necesitamos barajar las cartas y dar de nuevo. Durante la pandemia nos dimos cuenta de que faltan políticas culturales públicas locales, provinciales y nacionales que favorezcan nuestra actividad. Se hace muy necesario que en la vuelta a la presencialidad estén atentos para que los sectores de la cultura puedan reactivarse, porque fueron los más afectados por la pandemia. Queda pendiente en Rosario una ordenanza que regule los centros culturales o bares y circuitos para los artistas, que viven y sostienen la escena acá. Necesitamos que en la ciudad haya más lugares de trabajo para la música, será la batalla que nos toca de acá en adelante.