Velada con los clásicos y la Camerata Bariloche

La Camerata Bariloche, una de las agrupaciones de cámara más reconocidas de Argentina, actuará en Rosario como parte de la temporada de abono de la Asociación Cultural El Círculo. La cita será hoy, a las 20.30, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

Bajo la dirección de Freddy Varela Montero se interpretarán obras de Johann Sebastian Bach, Domenico Cimarosa, en este caso con la participación Andrés Spiller como solista; Gioachino Rossini, Josef Suk y Tomaso Vitali, con Varela Montero en violín.

La Camerata Bariloche fue creada en 1967 por iniciativa privada, y es el primer conjunto argentino de música de cámara en haber alcanzado prestigio internacional a través de sus actuaciones en América, Europa y países de Oriente.

A lo largo de su trayectoria recibió infinidad de distinciones, entre las que se destaca el premio Konex de Platino al mejor conjunto de cámara en la historia de la música en la Argentina. Su primer director fue Alberto Lysy, a quien sucedieron Rubén González, Elías Khayat, Fernando Hasaj y Freddy Varela Montero, su actual director musical y concertino.

La agrupación se presentó en importantes salas del mundo como el teatro Colón de Buenos Aires, Salle Gaveau y Salle Pleyel, de París; Kennedy Center, de Washington; Carnegie Hall, de Nueva York; NHK, de Tokio; Olimpia, de Atenas; Beethovenhalle, de Bonn; Tchaikovsky, de Moscú; Auditorio Nacional de Música, de Madrid; Herkules Saal, de Munich; Brahms Saal y Musikverein, de Viena; Ritirsky del Palacio Wallenstein, de Praga; Palau de la Música, de Barcelona; Auditorium de la Academia Musical de Osaka, Japón, y Bangkok Music Group Auditorium, de Tailandia.

En sus más de 50 años de trayectoria realizó más de veinticinco giras internacionales por treinta y tres países. Al respecto, Andrés Spiller, oboísta original de la Camerata, recordó que la popularidad de la agrupación fue creciendo desde su creación. "La popularidad del grupo fue tal que todo el mundo sabía que se trataba de un conjunto famoso de música clásica aunque no lo hubiera escuchado nunca", dijo Spiller.

La camerata representó a Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y de Munich; en la Expo-70 de Osaka; en los Festivales de Salzburgo; en Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia, Italia; Montreux y Gstaad-Menuhim, el New World Festival of the Arts de Miami, el Festival de Otoño de Madrid y en el Centenario del Carnegie Hall, en Nueva York.

Todos los integrantes de la Camerata Bariloche son solistas de las tres orquestas más importantes de la Argentina: Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires.