"Vas en contramano, Rosalía": el divertido viral de la cantante durante su paso por Argentina

La cantante española Rosalía deslumbró en los dos shows que ofreció este fin de semana en Buenos Aires. El público local deliró en las funciones que realizó en el Movistar Arena, repleto en ambas funciones. Pero en las redes sociales no solo sonaron los hits que trajo en el marco de su gira Motomami World Tour. Hubo un particular video que se volvió viral por un motivo bastante particular.