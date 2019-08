Valeria Lynch confirmó que se separó de su pareja

Luego de desmentidas y rumores que circulaban desde marzo, la cantante Valeria Lynch confirmó hoy que se separó de Cau Bornes, su pareja de los últimos 13 años.

Con un lacónico "es definitivo", la artista dio por concluida la saga de especulaciones en torno a su vínculo sentimental con el brasileño.

"La decisión fue de común acuerdo. Dentro de todo estoy tranquila", aseguró Lynch sobre la determinación.

Claro que la ruptura tiene un condimento muy especial para Valeria porque también forjó un vínculo afectivo muy especial con Tais, la hija de Cau con la folclorista Támara Castro, quien falleciera trágicamente en un accidente automovilístico en la ruta 13 el 8 de diciembre de 2006.

Debido a ello la niña conoce a Valeria desde los cuatro años, ya que tras la muerte de Castro Tais se fue a vivir con ella y Cau.

La cantante la crió como si fuera su hija y Tais creció en un ambiente familiar, de contención y de música, razón por la cual se convirtió en cantante.

Una historia de amor

Fue el rosarino Raúl Lavie quien los presentó a Valeria y Cau durante el show Víctor Victoria, y ellos mismos contaron que el flechazo fue inmediato. Por entonces la cantante definía a Bornes como "una persona maravillosa y con un corazón único. Me encanta su espontaneidad, es divertido y seductor".

Fue tan intenso todo que al poco tiempo decidieron convivir, ensamblando una familia con los dos hijos de Valeria y la de Cau. Nunca más se separaron, hasta ahora que se conoció la ruptura definitiva.

Lynch sostuvo que más allá de la tristeza lógica que genera una situación de estas características, todo transcurrió en buenos términos. "No hay situaciones tensas, no hay nada de eso. No me gusta que se arme algo que, por suerte, no existe. "Todo está bien. Y no hay conflictos, por ahora", concluyó.