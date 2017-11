Ursula Vargues filmó un video para disculparse con la comunidad judía

La periodista Ursula Vargues volvió a pedir perdón por sus desafortunados tweets sobre la comunidad judía tras el episodio que vivió Diego Leuco en los Premios Martín Fierro de Radio que desataron una reacción de rechazo que incluso le costó que la despidieron de un programa televisivo. "Este es un mensaje para toda la colectividad. Quiero volver a pedir disculpas, ya lo hice en el medio donde trabajaba. Nunca fue mi intención lastimar a nadie, y si así lo hice, pido disculpas nuevamente", aseguró Ursula en un video grabado en su habitación.

Entre sus polémicos mensajes, la panelista había escrito: "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima", había dichos unos días atrás. "Yo soy una atea de mier… y no por eso ando agrediendo a mi pareja", dijo, acusando insólitamente de violencia de género a Diego Leuco, quien en su enojo había querido ir a buscar a quien insultó a su padre, y su mujer trastabilló al intentar agarrarlo y detenerlo. "Ojalá fuera judía, pero soy una simple atea. Hay cosas que no se eligen" y "si pudiera elegir, sería judía", siguió, envalentonada.