El actor rosarino Raúl Lavié se quedó con el Estrella de Mar de Oro, el máximo galardón otorgado por el jurado a las producciones de la temporada de Mar del Plata, además del correspondiente a actuación protagónica masculina de comedia, por su papel en "La jaula de las locas, el musical". Por su parte, la escritora y dramaturga local Patricia Suárez subió al escenario para recibir el premio a mejor autor nacional compartido con Adriana Tursi por la obra "Podemos ser felices todavía" (ver aparte).

"El trabajo de actor te da la posibilidad de encarnar cualquier tipo de personajes, porque son reales, porque existen, y entonces uno debe estar preparado para interpretarlos", contó el actor sobre su interpretación de Albin en el clásico en el que comparte protagonismo con Nito Artaza como su pareja Georges. "Creo que es bueno porque también es un ejercicio actoral que mejora lo que se ha hecho hasta ahora, porque yo he hecho de todo, pero generalmente eran personajes que tenían mucha relación conmigo, personajes fuertes, como los de «Zorba, el griego», «El hombre de La Mancha», y este es un poco distinto a todos ellos. Para mí era un desafío, lo acepté y salió muy bien", aseguró el actor a Escenario sobre este premio, el tercer Oro que recibe luego del que le entregaron el Carlos de Oro en Carlos Paz (2007) y el Ace de Oro por su trabajo en "El hombre de La Mancha" (2005).

El galardón llegó durante un año duro por la pérdida de Leo, el hijo que tuvo junto a Pinky, fallecido en enero. En ese sentido, el intérprete explicó: "Yo lo tengo claro a eso. Creo que la vida te da alegrías, triunfos, y también te pone frente a una situación difícil como la que me ocurrió. Y uno debe estar preparado. En principio uno no se debe enojar con la vida porque es parte de ella y hay que atarse a las reglas del juego. Eso te ayuda. Lo que me ayudó muchísimo fue no suspender y seguir trabajando, y hacer esta obra que realmente me sirvió muchísimo para canalizar todo eso que estaba sintiendo".

La pieza, adelantó Lavié, llegará a Rosario como parte de una gira en fecha a definir. "Inclusive -adelantó el intérprete- quizás lo hacemos antes de empezar en Buenos Aires. Ahora me voy de vacaciones porque el año pasado trabajé muchísimo con «El violinista en el tejado» y en el medio no tuve ningún descanso, así que el 17 de marzo me voy, regresaré el 6 de abril, y a partir de ese momento estoy a disposición para hacer «La jaula de las locas»".

Embed

El musical "Sugar" fue la obra más galardonada de la noche con cinco estatuillas en la entrega de los premios que se realizó anteanoche en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. El clásico de Broadway protagonizado por Laurita Fernández y Federico D'Elía llegó a la ceremonia con nueve nominaciones y se quedó con los premios a mejor coreografía, mejor comedia musical, mejor escenografía, vestuario e iluminación.

La entrega de estos premios con los que el Ente Municipal de Turismo local distingue cada verano a los mejores espectáculos de la temporada marplatense, fue conducida por Yamila Pecoraio y Julián La Bruna, y contó con la transmisión de la TV pública.

La ceremonia comenzó en un atardecer ventoso con la tradicional alfombra roja por la que desfilaron los artistas y profesionales que forman parte de los espectáculos y obras nominados.

Luego de un show de la joven cantante Marcela Wonder, fue el turno de las premiaciones, con 35 estatuillas en disputa.

Además de "Sugar", que llegaba como una de las candidatas a quedarse con el premio de oro, tuvieron una buena noche las obras "Chorros, la comedia del robo al banco"; la marplatense "Fedra, una mujer ardiendo" y "Somos bien argentino", que se llevaron tres premios en cada caso. "Somos bien argentino" es la pieza en la que participa el actor rosarino Horacio Sansivero con su personaje Mariquena del Prado.

Un detalle atípico de esta edición fue que los ganadores no contaron con un espacio para agradecer el galardón y sólo un puñado de ellos optó por decir algunas palabras desde el escenario sin mayor amplificación que su propia voz. Tampoco pudieron agradecer los artistas que recibieron reconocimientos especiales, como el que otorgaron a Nacha Guevara por su trayectoria.

El momento incómodo de la noche fue cuando anunciaron que Carmen Barbieri y Federico Bal habían resultado ganadores en la terna mejor revista por "Nuevamente juntos" y fueron abucheados. Barbieri, Bal, su hijo Federico ni ningún integrante del elenco asistieron a la ceremonia. El dúo protagónico manifestó así su disconformidad por haber sido nominados sólo en la categoría revista y por eso decidieron no asistir al evento.