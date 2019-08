Uno de los "Pequeños gigantes " confesó que le hicieron bullying

"Cuando estuve en el colegio me hicieron bullying, por la gordura", confesó visiblemente emocionado Thiago, uno de los participantes del concurso "Pequeños gigantes" que realizar Susana Giménez en el exitoso programa que conduce por Telefé.

"No les des bolilla, vos tenés otros valores, la familia, el arte, todas las cosas lindas de la vida", le replicó la diva de los teléfonos al pequeño, que la escuchó con los ojos llenos de lágrimas".

"Cortenlá con el bullying, es un plomo, después ustedes crecen y se dan cuenta y dicen: 'hay que horror lo que hice cuando era chico'", insistió Susana, que le dijo a Thiago que no se preocupara y que se enfocara en lo que le gusta.

Sin dudar, él le respondió: "El baile me sacó de mis penas, de mi mal forma de hablar", y explicó: "Me acuerdo que estaba en el recreo y vinieron y me pegaron entre todos....". Y se quebró en llanto y no pudo seguir hablando.

"Es una cobardía pegarle entre todos, eso no es una viveza, hay que se un estúpido hacer eso", se enojó la diva y mirando a cámara, con los brazos abiertos, siguió: "Es terrible hacer sufrir a los demás".