Una temporada en el infierno: regreso a Vietnam

¿Cómo contar otra vez las secuelas de la guerra de Vietnam, pero desde una perspectiva original? ¿Cómo poner los conflictos raciales en primer plano sin olvidar el contexto en el que se generan? ¿Cómo hablar de la literatura, la música, la historia y la cultura en general de la comunidad afroamericana sin caer en estereotipos? ¿Cómo hacerlo de forma objetiva? ¿Cómo ser crítico y leal al mismo tiempo? Spike Lee encontró la respuesta a esas y a una extensa lista de interrogantes en “5 Sangres”, su última, ingeniosa y profunda película.

El filme, que iba ser presentado en el Festival de Cannes, se estrenó por Netflix y llega en un contexto socialmente conflictivo para Estados Unidos luego de la muerte de George Floyd y la ola de protestas que desató en todo mundo. La trama tiene como protagonistas a cuatro ex soldados negros que pelearon en la Guerra de Vietnam y que regresan al país asiático con dos objetivos: encontrar los restos de un quinto compañero y un avión con un cargamento de cientos de kilos de oro enviados desde Estados Unidos a Vietnam durante el conflicto bélico.

Desde el título en inglés, “Da 5 Bloods”, Lee hace referencia a su comunidad y las singularidades que le dan identidad. Al “da” del argot, le añade innumerables referencias, como que uno de los personajes estudió en Morehouse College, una universidad privada creada originalmente para alumnos descendientes de africanos donde, además, se graduó el director, o los constantes juegos de manos (“toda esa mierda negra”, bromea uno de los personajes) sobre los choques de puños, palmadas y abrazos de significado inescrutable para el no iniciado.

Embed

Pero Lee, como lo hizo siempre, es un narrador hábil que sabe fusionar lo aparentemente anecdótico con lo trascendente y el humor o la tragedia con el melodrama en su búsqueda de reflexión y entretenimiento. En ese sentido su película funciona como una suerte de enciclopedia visual y conceptualmente vertiginosa sobre el universo de los afroamericanos, su reclamos por los derechos civiles, su cultura y, por supuesto, su participación en Vietnam y algunos episodios especialmente trágicos.

Así, como referente de todos los reclamos, aparecen fragmentos de material de archivo con discursos de Martin Luther King, pero el director también ofrece a través de sus personajes algunos datos, como que Estados Unidos envió 600 mil soldados a Vietnam, de los cuales el 32 por ciento eran negros y que George Whashington tuvo esclavos, además de recordar la propaganda de una emisora de radio vietnamita en inglés dirigida a los soldados en la que les recuerda el asesinato de Luther King y las revueltas de “los hermanos y hermanas” en todo el país contra la guerra de Vietnam o el episodio conocido como la “Masacre de My Lai”.

Lee describe la complejidad de la guerra y las secuelas, pero también de los hombres, y lo hace con mirada crítica, tal como lo hizo en 1991 en “Fiebre de amor y locura” o en 1995 en “Clockers”. Para humanizar esa complejidad cuenta con el trabajo monumental de Delroy Lindo como Paul, un votante negro del presidente Donald Trump, acosado por la culpa, su vida privada y las secuelas de la guerra. Aunque el trabajo de los otros tres “Sangre” -Isiah Whitlock Jr., Clarke Peters y Norm Lewis- no queda en desventaja, Lindo carga con el mayor peso dramático y los conflictos interiores más agudos.

23_LC_75927853__12-06-2020__2.00x6.00.jpg “5 sangres”. Spike Lee junto a los protagonistas de “Da 5 Bloods”.

Sobre este grupo, y especialmente sobre Paul, recaen reflexiones y discusiones, como el chantaje de un padre a su hijo para no revelar la existencia del oro, la reivindicación del desempeño de “Tío Sam” durante la Segunda Guerra Mundial que salvó al mundo del nazismo, la justificación de conservar el oro que supuestamente debía entregar la CIA a los aliados en Vietnam como un pago por la deuda que Estados Unidos tiene con los negros que murieron por su país, o los que inclusive llegaron a América como esclavos desde Africa en el siglo XVII. “Una indemnización”, lo llaman, que darán a sus “hermanos”, pero que previamente será depositada en cuentas off shore. Mientras, complementa su obra con referencias a clásicos del cine bélico como “El puente sobre el río Kwai” (1957) y especialmente “Apocalipsis Now” (1979).

El guión desliza algunas líneas reveladoras que conmueven por la tragedia que representan las palabras. “Hubo atrocidades de ambos lados”, “peleamos una guerra inmoral que no era nuestra por derechos que no teníamos”, “después de estar en una guerra entendés que nunca termina, sea en la realidad o tu mente”, “todos hicimos sacrificios, su negrura no hace más grande el sacrificio” son algunas de las frases que desnudan la complejidad de los personajes.

Si su narrativa y el guión son brillantes, Lee sorprende, además, con los recursos técnicos. Entre ellos, el más original resulta el uso de distintos formatos y soportes, como 1.33, más cuadrado, para las escenas del pasado, con una imagen con más grano y saturación del color, como podría verse en un televisor a color de los años 60, y 2:39, más rectangular, para narrar el presente. Como detalle extra, incluye una banda de sonido con composiciones de Wagner (tal como lo hizo Coppola en “Apocalipsis Now”), Marvin Gaye, Curtis Mayfield, The Chambers Brothers, y hasta Delroy Lindo cantando a capela “God Is Love”, de Marvin Gaye.