Una serie santafesina sobre la gesta de Malvinas tendrá pantalla nacional

machinotra.jpeg De lujo. Luis Machín es una de las figuras destacadas de “40 abriles”

Los capítulos podrán verse en la TV Pública todos los miércoles, a las 23, desde el 11 de mayo al 15 de junio. El eje temático de la serie es Malvinas, a 40 años del conflicto bélico entre la Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, en el que nuestro país disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.

La iniciativa apuntó a encontrar más y nuevas formas de narrar el hecho histórico de Malvinas en una obra de género ficción, que se registró en una sola locación (el estudio de televisión de la Facultad de Ciencia Política en Rosario), en un único día de grabación, con un equipo técnico reducido y un elenco de hasta cuatro personas. El proyecto involucró el trabajo de 200 personas, entre las que se incluye personal de la UNR, el Ministerio de Cultura y los equipos a cargo de realizar cada capítulo. El proyecto tuvo el acompañamiento del Centro de Ex Combatientes de Malvinas Rosario y Generación Malvinas.

En diciembre pasado se abrió la convocatoria a productoras y productores de todo el territorio santafesino para participar de la Maratón Audiovisual 2022, una propuesta de articulación entre profesionales y estudiantes audiovisuales, para la creación colaborativa de nuevas obras que logran acrecentar el acervo de formatos televisivos producidos por nuestra región. Se recibieron decenas de proyectos de toda la provincia, y fueron seleccionados seis guiones, que se transformaron en seis historias de entre 24 y 26 minutos.

Maratón Audiovisual: Backstage "El anillo de Alicia" - #40Abriles

“La propuesta fue una convocatoria de proyectos para toda la provincia, en la que el jurado evaluó la calidad de los guiones y después quién lo iba a producir y dirigir. Y hubo una coincidencia entre todos los jurados por unanimidad por los seis capítulos elegidos, no hubo ningún tipo de controversia”, dijo el “Nene” Molina a La Capital.

Los seis capítulos seleccionados y que tendrán pantalla nacional desde hoy son: “”El anillo de Alicia”, de Francisco Bonadeo, con Luis Machín, Francisco Alonso, Gladys Temporelli, María Inés Mascia y Lorenzo Machín; “Lluvia”, de Miler Blasco, con Raúl Calandra, Mauro Sabella, Manuel Melgar y Santiago Pereiro; “Clase 63”, de Laura Mo, con Carolina Cano y Hernán Rosa; “Cambio y fuera”, de Nicolás Cefarelli, con Santino Resta, Zaire Perrin Schujman, Mateo Berti y Milo Solari; “Agua”, de Carolina Cairo, con Miguel Franchi, Julián Pesce, Adriano Espinosa Catalán y Adrián Giampani; y “La nota”, de Roque Olguín, con Miguel Bosco, David Zoela, Leandro Federico, Carolina Diez y Griselda Montenegro.

La Lluvia.JPG El actor rosarino Raúl Calandra, protagonista del capítulo "Lluvia".

Molina resaltó “la calidad, la originalidad y las nuevas miradas de esta propuesta” y dijo que para la selección final evaluaron “qué es lo que querían contarnos esa generación de menos de treinta años. Cada una tiene un sello distinto, una mirada propia, pero lo que las atraviesa a todas es la sensibilidad con que están contadas las historias, que conduce a lo emotivo, pero nunca a lo lacrimógeno, la sensiblería y mucho menos al golpe bajo”.

Y completó: “Aunque sea inevitable que todos nos veamos atrapados por la emoción, siempre esa emoción estará dada desde un lugar de mucha dignidad. Porque pese a las distintas miradas todos y todas coincidieron en no victimizar a los soldados, que pusieron el cuero y muchos la vida, por lo que tampoco hay que bajarles el precio y muchos menos subestimarlos. Sabemos que a los veteranos siempre les molestó, y con razón, que solo los trataran como los chicos de la guerra. Sí, eran jóvenes, pero lo llevaron con dignidad, valentía y coraje, que muchos de los oficiales profesionales, no todos, que estaban involucrados incluso en una dictadura cívico militar no estuvieron a la altura del coraje que tuvieron los colimbas, aquellos soldados a los que hoy les estamos dedicando esta miniserie”.

Agua (1).JPG Una escena clave en el capítulo "Agua".

Por su parte, el ministro de Cultura de Santa Fe, Jorge Llonch, concluyó: “Los argentinos y argentinas debemos tomar conciencia de lo que fue la gesta de Malvinas. Lo podemos hacer, también, a través de cualquier expresión artística que llegue a todos los hogares. Por eso esta serie de ficción surgida de la maratón, sumada a otras tantas actividades que hicimos en el marco de «Malvinas nos une», busca poner de relevancia la importancia de recuperar la soberanía de las islas, siempre por vía diplomática, ya que la guerra fue y es un horror. Para poder reclamar, debemos hacer memoria y tomar conciencia. Es nuestro más fuerte deseo: volver a poner a Malvinas en el lugar que tiene que tener para todas y todos los argentinos”.