Una serie de Netflix con Henry Cavill

Basada en la exitosa saga de libros de fantasía, "The Witcher" ya tiene fecha de estreno. La historia épica sobre destino y familia, serie original de la Netflix, se estrenará en la famosa plataforma el 20 de diciembre.

Con el protagónico excluyente de Henry Cavill, quien encarnó a Superman en "El Hombre de Acero", en "Batman vs. Superman" y en "La Liga de la Justicia", la serie se centra en el famoso cazador de monstruos, Geralt of Rivia (Cavill), quien deberá luchar en el mundo de El Continente. En ese lugar, los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Ayer fue un día especial para los fans de la convención de Lucca Comics and Games en Lucca, Italia, ya que se emitió el primer trailer de la serie.