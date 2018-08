Una serie animada de Rosario al mundo

"Es un logro que a nosotros nos demuestra que es cuestión de trabajar e insistir". Así se refirió la directora Jésica Aran al recorrido que comenzó "El circo de los Hermanos Twin", la serie animada producida en Rosario y una de las diez finalistas entre 290 aspirantes del concurso Girl Power, Pitch me the Future, organizado por Cartoon Network.

La propuesta será la única representante de Argentina y en septiembre Aran viajará a México para exponer el proyecto a ejecutivos de Disney, Cartoon Network, Discovery Kids, Nickelodeon y Netflix, entre otros. Será también el segundo trabajo de la productora rosarina Avi Films que llegará a Cannes. "El circo..." se postulará para el Mip Junior que se realiza en Francia, uno de los eventos más importantes del mundo en la industria del entretenimiento para niños y en el cual presentaron en abril pasado "Campamento Newton para niños extraordinarios".

Una breve sinopsis indica que "El circo de los Hermanos Twin", un proyecto que el equipo plantea como una serie de 40 episodios de 11 minutos, "cuenta la historia de Meg y Eddy, quienes luego de ser transportados a otro mundo gracias a la galera mágica de su abuelo, deberán unirse a un circo formado por animales que intentarán ayudarlos a regresar a casa". Aran contó que se trata de una idea que mantuvo relegada hasta luego de que "Campamento Newton..." participara en Cannes.

"Gracias a esta experiencia pudimos generar lazos y contactos con decenas de productoras y networks internacionales", recordó Aran. "El asunto -añadió- es que muchos de ellos, si bien les había gustado «Campamento Newton», se dedicaban o buscaban proyectos de animación. Y hace unos meses pensé que había que capitalizar todos los contactos que habíamos logrado en abril, y fue entonces momento de sacar «El circo de los Hermanos Twin» del cajón", que cuenta con Macarena Zanet y Juan Lombardi como guionistas y la producción general de Francisco Matiozzi Molinas, titular de Avi Films.

—¿Quiénes forman el equipo de trabajo?

—El proyecto tiene dos aristas importantes. Por un lado el equipo está compuesto en su mayor parte por jóvenes. Son chicos que no tienen más de 25 años, algunos todavía van a la secundaria, pero sumamente talentosos. Ellos son el motor, el fuego del proyecto y la fuerza detrás de todo lo que se está produciendo. Son diez, alumnos y ex alumnos de la escuela Barocelli de Dibujo y de la Técnica Carlos Guido y Spano. Por otro lado, para ordenar tanto caos, están los veteranos. Miguel Mazza está a cargo de la dirección de animación, y Glenda Nobile está coordinando la producción. En 40 días nada más completamos el desarrollo necesario para concursar y hoy estamos seleccionados.

—El proyecto fue uno de los diez finalistas del concurso. ¿Qué supone mostrar el trabajo de artistas de Rosario en contextos como Cannes o ahora en México?

—Quedar seleccionados fue un notición sobre todo para el equipo. Somos 10 finalistas de entre 290 concursantes y los únicos de Argentina. Es una oportunidad única que no podemos dejar pasar. Vamos a representar el país y la ciudad. Por otro lado, era una convocatoria apuntada a mujeres de América latina, así que ahí también había un plus súper interesante. La premisa que le propuse al equipo el día que los convoqué fue que tenemos que hacer algo profesional. La calidad artística y técnica tiene que estar a la altura de producciones extranjeras. Poder llevar el proyecto a México o Cannes implica antes que nada estar a la altura, pero eso no me preocupó. Tenemos el nivel para llegar, ahora hay que poder defendernos allá. Cuando avancemos más con el desarrollo y tengamos el teaser que estamos preparando, que es el objetivo principal del equipo, creo que ciertamente va a llamar la atención. Esto es lo que necesitamos, poder mostrar lo que podemos hacer a las personas que toman las decisiones respecto de la generación de contenidos. Con Avi Films desde el año pasado que miramos para afuera.

—En la convocatoria se menciona que el proyecto animado debía contener "el ADN de Cartoon Network". ¿Cuál es ese ADN? ¿Supuso un condicionamiento a la hora de desarrollarlo?

—Esto es algo que lo aprendimos con "Campamento Newton...". Uno tiene su proyecto, pero el mismo no existe en el vacío. Hay demandas, formatos, pedidos, y hay que adaptarse a ellos. Al menos así es si se busca co producción, como en nuestro caso. Hay que investigar qué busca el Network, qué estilo tiene. Qué piden en el mercado, cuál es el formato, qué funciona y qué no. Entonces, por un lado, poder ofrecerle al canal lo que busca, pero además entender al público. Yo por suerte como trabajo con chicos, tengo de primera mano esa "información" sobre qué miran, qué les gusta y demás. Los chicos tienen un humor muy particular hoy en día. Más adulto, más fresco y ácido o irónico, y hay que poder reflejar eso porque además, todo tiene que tener algo de comedia, y la comedia es difícil. Así que es una lucha por adaptar tu proyecto a estas cuestiones, poder darle una vuelta de autor y que todavía puedas sentir que estás aportando algo.

—¿Cuál es la responsabilidad de desarrollar proyectos audiovisuales para niños?

—Hay una responsabilidad, lo quiera uno o no. Nosotros tenemos como una premisa no desarrollar los guiones desde el punto de vista de lo que un adulto cree que un niño debería ver. Al contrario, como decía antes, la idea es reflejarlos a ellos de la forma más fiel posible y que puedan reconocerse en la ficción. Pero a su vez hay que ser consciente de que si uno llega a la pantalla de un niño, de alguna forma está aportando a su formación, a su construcción de identidad y a su construcción del mundo. Así que tratamos de ser cuidadosos porque sabemos lo que puede generar el contenido en los chicos.

—¿Es un desafío desarrollar y ofrecer contenidos educativos sin renunciar al entretenimiento?

—Ciertamente. Pero los desafíos son buenos. Te obligan a ser más ingeniosos en la resolución de los guiones, y eso aporta a la trama. Nosotros no los pensamos en sí como contenidos educativos, sino más bien como entretenimiento, pero de alguna forma estamos también transmitiendo valores, costumbres, actitudes, así que tenemos que cuidar de hacerlo de forma que a ellos les brinde herramientas para pensarse primero a sí mismos y luego en comunidad. Queremos que se diviertan un rato, pero a través de personajes entrañables aportar algo a su construcción interna.

—¿En qué otros encuentros participará?

—La idea es inscribirlo en la convocatoria de Animación de Ventana Sur, hay uno en Canadá y tenemos otros más en mente. El demo que estamos preparando de la serie animada, va a mostrar el potencial de la historia y del equipo. Lo interesante sobre este proyecto también es el tiempo de gestación. En menos de dos meses se puede ver el alcance del proyecto: la propuesta estética, los concept art, diseños de personajes, argumentos y en nuestro caso incluimos la proyección para dos temporadas extras. Entonces, si bien Avi Films hizo su trayectoria de la mano de Matiozzi en el rubro documental y hoy está por estrenar su largo "Operación México" y la serie "Tres cosas básicas", este proyecto es otra muestra de nuestro interés en ampliar hacia la ficción y ahora con una serie animada se nos abre un nuevo mundo de posibilidades.

Una apuesta a la producción local que ahora va por más

"Campamento Newton para niños extraordinarios", que ya participó de una convocatoria en Cannes, marcó el rumbo que ahora está tomando el proyecto de Jésica Aran (primera de la derecha en la foto). "Volvemos a Cannes en octubre porque está el Mip Junior que es un mercado de contenido específicamente infantil. Este viaje significa la oportunidad de cerrar alguna co producción para «Campamento Newton...» con algunas de las productoras que venimos teniendo diálogo desde abril. Por otro lado, vamos a llevar «El Circo de los Hermanos Twin», pero también una propuesta nueva. Otra serie en la que venimos trabajando llamada «El Club del Misterio». Un proyecto live action más en un estilo Scooby Doo. Esperamos que pueda participar de las sesiones de pitch oficial del evento, para lo cual estamos preparando un teaser. En Argentina no se produce mucho para niños, y queremos hacer foco ahí y ver qué pasa. Es un target que nos interesa mucho y nos divierte. Así que en octubre el desafío será triple. Pero esta vez vamos con una base, experiencia previa y contactos".

Según explicó la directora, participar de esos encuentros multiplica las oportunidades. "Las posibilidades concretas son no depender del INCAA. Poder viajar a festivales y a mercados significa encontrarse cara a cara con el sector privado, el cual es mucho más complejo que el estatal, pero es el jugador principal. El objetivo es atraer inversiones de afuera y producir acá, en Rosario. Por eso Avi Films invierte todo en llevarnos a estos eventos. Tener el proyecto terminado no alcanza, hay que moverlo y moverse. Viajar, adaptarlo, hacer correcciones, traducir, enviar mail, tener llamadas por skype. En eso venimos trabajando y «El circo de los Hermanos Twin», si bien es nuestro primer proyecto animado, le tenemos mucha fe".