Una revelación de mirada ácida y humor salvaje

"Creo que no sería tan feminista si tuviera tetas más grandes". La que lo dice, con resuelto sarcasmo, es Phoebe Waller-Bridge, la actriz y guionista británica que se transformó en la gran revelación de la comedia en los últimos años. Para ser más exactos, esa frase la pronuncia un personaje de Waller-Bridge: Fleabag, una treintañera londinense con un humor feroz y punzante, una chica que habla a cámara como Kevin Spacey en "House Of Cards" pero con mucho más encanto. Phoebe Waller-Bridge está delante y detrás de dos series excelentes que recibieron aplausos de la crítica y premios por todos lados: la sitcom "Fleabag", que se puede ver por Amazon Prime, y el thriller "Killing Eve", que está disponible en Cablevisión Flow y DirecTV Play.

"Fleabag" estrenó su primera temporada en 2016 y rápidamente se convirtió en una serie de culto. El diario The Guardian la describió como "la televisión más excitante y devastadora que se vio en años". La segunda temporada, que llegó recién en este 2019, sumó 11 nominaciones a los premios Emmy. Escrita y protagonizada por Waller-Bridge, la serie es tan filosa como precisa. Son seis capítulos cortos por temporada, seis capítulos intensos que nada tienen que ver con esas series interminables y ultrapromocionadas.

Honestidad brutal. ¿Qué hace tan especial a "Fleabag"? Su honestidad brutal, su incorrección, su humanidad y el timing natural para la comedia de esta guionista de 34 años. Su criatura es una mujer soltera de la misma edad que vive en Londres y trata de sobrevivir administrando un barcito muy precario. No se lleva bien con su hermana (una neurótica exigente), intenta acercarse a su padre (un señor muy culposo) y odia a su madrastra (interpretada por la genial Olivia Colman, la reciente ganadora de un Oscar). La vida cotidiana de Fleabag está marcada por el sexo casual desprolijo, las frustraciones amorosas y un sentido del humor agresivo que sólo cede cuando recuerda la muerte de su mejor amiga. Es que, detrás de su irresistible gesto de arquear las cejas y hablar a cámara, el personaje esconde dosis importantes de soledad y melancolía.

Aún así, aunque a veces hay que tragar saliva, la serie nunca deja de ser divertida. Después de la bronca más negra o del recuerdo más doloroso, "Fleabag" siempre encuentra la salida de comedia, y ese es uno de sus grandes atractivos. Phoebe Waller-Bridge jura y perjura que no habrá una tercera temporada (ya se mostraba reticente a hacer la segunda), y si es así este personaje quedará en la memoria atrapando el gran momento de su creadora.

el gato y el ratón. La impronta de Waller-Bridge también está grabada en una de las series revelación de 2018: "Killing Eve". La inglesa tomó una serie de cuatro novelas llamada "Codename Villanelle", de su compatriota Luke Jennings, y la convirtió en un thriller deforme y apasionante que reversiona de una manera muy original el clásico juego del gato y el ratón. Las protagonistas son dos mujeres: Eve Polastri (interpretada por Sandra Oh), una agente del servicio secreto británico, y Villanelle (Jodie Comer), una asesina a sueldo psicópata que comete los crímenes más violentos sin dejar rastro. La sagaz Eve se obsesiona con atrapar a Villanelle, y la asesina se obsesiona con su perseguidora en sí misma. En el medio habrá espías, traiciones, dobles agentes, muchas muertes y hasta tensión sexual entre las protagonistas.

Con su particular tono entre policial y comedia negra, "Killing Eve" se transformó en un éxito por su elaborado perfil de los personajes y el trabajo de casting para interpretarlos. La serie consagró a Sandra Oh, que ganó el Globo de Oro como mejor actriz dramática, y convirtió a la rubia Jodie Comer en una nueva estrella. Su sicaria implacable y manipuladora, que se pasea con modelos de Dior y después mata por simple aburrimiento, fascinó hasta al más desprevenido.

"Killing Eve" tendrá una tercera temporada, pero Waller-Bridge ya no será su showrunner. La actriz y guionista eligió otros rumbos y ahora está ayudando a reescribir el guión de la próxima película de James Bond. También está preparando "Run", una serie de suspenso romántico para HBO con Domhnall Gleeson ("Ex Machina", "Black Mirror") y Merritt Wever ("The Walking Dead"). Tal vez la edad de oro de las series haya terminado, pero al menos ahora hay una autora con sello propio para seguir con atención.