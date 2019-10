Una película rosarina que hace una apuesta por el futuro

El tema de la inseguridad fue el disparador para "El cuento", la película que estrena hoy el director rosarino Claudio Perrín. "El cuento" se sumerge en la incertidumbre que genera a una madre y su hijo un mundo "sin futuro" en el que un anciano tendrá la clave para restaurar lo dañado. Perrín, responsable también de "Bronce" y "Umbral", dijo que en este filme intentó abordar atmósferas distintas a la "nostalgia" y la "oscuridad" de sus dos películas anteriores. En este trabajo que consideró una "distopía" atravesada por la imaginación de un niño, buscó una nueva "luminosidad". "Soy escéptico en un futuro cercano pero me parece que en algún momento, no sé si lo voy a ver yo ni tampoco si lo va a ver mi hijo, se tiene que producir algo que nos incluya a todos y no a unos pocos", afirmó. La producción cuenta con las actuaciones de Zahir Perrín, Claudia Schujman y David Edery, fue seleccionada para participar en festivales de Corea, Buenos Aires, Rumania y Colombia. El estreno, con entrada gratuita, será hoy a las 20.30, en el cine El Cairo (Santa Fe 1120). Las funciones se reiterarán el sábado, y el jueves 10 y el domingo 13 de octubre.

—¿Cuál fue el disparador de "El cuento"?

—El disparador fue aquella psicosis colectiva que había con el tema de la inseguridad, que no podías salir a la calle, a la vereda, ir al quiosco. Uno siempre va tomando cosas de la realidad y del entorno. Siempre me llamó la atención lo que se produjo en esa época. Ese fue el germen de "El cuento", que es sobre una madre sobreprotectora con un hijo que no lo deja salir para nada a la calle. Es una distopía también porque es algo que, influenciado por la madre, se imagina el chico al ver a un pordiosero. También está la aparición del Viejo, un personaje que interpreta David Edery, que vuelve al barrio y trae un poco de luz, de solidaridad, de apertura a esta mujer y a este niño.

—¿En qué año empezaste con el proyecto?

—Venimos filmando desde el 2015. Además esta película es quizás mucho más independiente que "Umbral" y "Bronce", y eso que yo pensaba que no se podía (risas). Con Claudia (su compañera en la vida) decíamos, en vez de irnos los domingos a un camping o a tomar mates a la plaza, vamos a filmar. Eso sumado a que el protagonista, que es nuestro hijo, tenía 8 años. No podíamos tenerlo mucho tiempo filmando porque después de 4 horas se cansaba. La locación es la casa de mi vieja, donde nací, y estuvimos cerca de un año y medio registrando material. Inclusive en algunos viajes llevaba la cámara y lo filmaba al nene en distintos lugares, con distintos paisajes, como si entrara todo eso en la fantasía del pibe y lo usábamos también.

—¿Sigue vigente ese contexto de inseguridad de 2015?

—Para mí sigue siendo el mismo, nada más que en los medios no se pregona tanto. En la sociedad somos muy influenciables. Es como que no se habla y ya no pasa, pero para mí sigue siendo lo mismo. Creo que hay problemas, pero es como que la gente ya no habla.

—¿Qué relación tiene esta película con "Umbral" y "Bronce"?

—Yo le veo más relación con "Bronce". Esta película habla más de algunos elementos de mi infancia, o recuerdos, o personajes, tanto el de Miguel Bosco o el de Claudia en "Bronce". Y acá fui más a fondo con esos recuerdos, con el rescate de mi memoria, de mi casa paterna. Lo hice jugar a Zahir exactamente en los mismos lugares donde jugaba yo a la pelota en esa casa. Por eso le veo más conexión a "El cuento" con "Bronce", porque tiene cosas de ese estilo, como cierta melancolía por el pasado. No es tan así con "Umbral" que es sobre el linchamiento de David Moreira, y que es mucho más oscura. Tenía ganas de hacer algo con un poco más de luz, de poética, no tanta crudeza. Intentar conseguir esa poética que puede verse en algunas películas y que me conmueve mucho era como una tarea pendiente. Por suerte creo que lo logré con el material y con la edición de Verónica Rossi, que es una amiga y montajista que trabajó muchos años en Europa en documentales. Con ella trabajamos juntos en "El cuento" y en "El desentierro" que hice en febrero y que la estoy terminando. Creo que ella le encontró la vuelta a toda esa poética que quería reflejar porque no había guión. Con Zahir no podías tener un guión, sino un borrador de tres páginas. A Verónica le dije por dónde iba la película en líneas generales y ella rescató esa poética también. Por eso para mí tiene más conexión con "Bronce" y otra luz distinta a "Umbral".

—¿De qué manera el contexto histórico, político y social del país condiciona esos cambios de atmósfera, como la nostalgia de "Bronce", la oscuridad de "Umbral" o la luminosidad de "El cuento"?

—No tiene tanto que ver con Argentina, sino que me inclino a pensar en la humanidad en general. Me parece que el camino por el que vamos y por el que va la humanidad no es el adecuado y no es el que me va a llevar a algo superior. Me parece que ese no es el camino, por eso la fantasía mía va por ese lado y es como una proyección sobre ese problema. Por eso en la película hay alguien como el Viejo que aparece como un viejo sabio, es el que dice "este es el camino". Casi tiene como una cuestión mística o religiosa. Yo no soy religioso pero sí tengo un acervo de eso con muchas imágenes religiosas. Mi vieja conserva crucifijos, rosarios y están todos en la película. Tiene algo también religioso en que hay como una especie de salvación; están los niños, y por eso el protagonista de la película es Zahir.

—Ante la idea de que no hay futuro, ¿la actitud es resistir o buscar alternativas?

—Primero es una resistencia y después un cambio. Soy escéptico en un futuro cercano pero me parece que en algún momento, no sé si lo voy a ver yo ni tampoco si lo va a ver mi hijo, pero creo que en algún momento se tiene que producir algo que nos incluya a todos y no a unos pocos. Pero eso lleva muchísimo tiempo y mucho cambio de cabeza.

—¿Esa esperanza se puede hacer extensiva a una transformación de la actualidad política y social?

—Creo que sí, también el estado actual de la situación socioeconómica, por mi formación y por mis ideas, es la antítesis de lo que pretendo. Creo que este no es el camino, y eso, de alguna forma, también está en la película.