Una película que rescata secretos del pasado y los transforma en thriller

Poco después del estreno de la comedia romántica "El amor menos pensado", Ricardo Darín estrena el jueves "Todos lo saben", un thriller en el que completa el elenco junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, bajo la dirección del dos veces ganador del Oscar Asghar Farhadi.

El filme, que podría representar a España en los premios de la Academia y que inauguró el pasado festival de Cannes, comienza cuando el personaje de Cruz regresa de Argentina a España para asistir al casamiento de su hermana. Cuando su hija adolescente desaparece misteriosamente, las tensiones y los fantasmas familiares se apoderan del grupo.

"A mí lo que más me llamó la atención es cómo se instala la sospecha en un grupo de personas que dicen y sienten conocerse muchísimo. Cuando algo ocurre y todos nos nos convertimos en sospechosos, vemos una vez más cómo el hombre es fruto de las circunstancias que les toca vivir", dijo Darín a Vanity Fair.

Farhadi, cuyas dos premiadas películas -"Una separación" y "El viajante"- giraban en torno a dramas de parejas en crisis, en "Todos lo saben" aborda un género que no había explorado. Según Javier Bardem, "en esta película juega por primera vez con el thriller. Estás toda la película intentando saber cuál es la respuesta al misterio", algo que llegó a afectar a los propios actores.

Según Penélope Cruz "Todos lo saben" fue una experiencia agotadora por su personaje de una madre y su desesperación por recuperar a su hija. "No fue una experiencia fácil ni agradable, pero han sido los compañeros y Asghar los que me han ayudado a sacarla adelante. Es un director muy exigente, pero también una de las personas más respetuosas y cariñosas que conozco. Como actriz quería ser capaz de dárselo todo y que cada día se fuera satisfecho del rodaje, pero cuando acabamos la película sentí que ya no podía más. Es el papel más difícil que he hecho nunca, pero también una de mis mejores experiencias", dijo la intérpretes.

Ricardo Darín aseguró a la agencia Efe que la experiencia de rodar con dos megaestrellas como Cruz y Bardem y bajo las ordenes de Farhadi fue una experiencia enriquecedora, mientras calificó al tema del filme como "escabroso". "Teniendo un tema como el que teníamos entre manos, que era bastante escabroso y se nutre mucho de las sospechas recíprocas, la verdad es que nos hemos divertido mucho más de lo imaginable", contó Darín.

La propuesta de Farhadi le ha permitió también trabajar con otros "amigos" como Inma Cuesta, Bárbara Lennie y Eduard Fernández, en torno a esta extraña historia localizada en un pequeño pueblo español.

"En una familia compuesta, como es el caso de esta historia, de golpe empiezan a aparecer como hongos cuestiones que permanecían ocultas. Intereses creados y viejas facturas atrasadas", relata el intérprete de títulos como "Nueve reinas" (2000) y "Relatos salvajes" (2014).

En la película de Farhadi, coproducción de España, Francia e Italia, Darín encarna a Alejandro, que viaja de Argentina a España para enfrentar una dura noticia junto a Laura, su mujer, interpretada por Penélope Cruz, de quien solo habla maravillas.

"Hoy la considero una amiga, más allá de que es una compañera como la copa de un pino. Es de las que me gustan a mí, que se fijan en los detalles del otro. Todo lo contrario a la mezquindad, es la generosidad que tiene que funcionar entre colegas", sentenció.

A su juicio, mucha gente puede "presuponer fácilmente" que ella es solo una "megaestrella", pero él tiene claro que es "quedarse muy corto", porque es una "actriz increíble" con una "lucidez, inteligencia y generosidad" a la hora de trabajar "sorprendentes". "Estoy enamorado de Penélope como colega", contó sonriente.

Quien los presentó fue Bardem, a quien Darín conoce hace años pero con quien jamás había coincidido en un reparto. En el filme se mete en la piel de Paco, que comparte un intrigante pasado con Laura. "Nos fue bien porque además hablamos mucho durante el rodaje, pudimos defender posiciones, plantear cosas en conjunto y para mí siempre es un placer estar cerca de Javier porque es alguien a quien adoro", añadió.

A pesar de no tener "nada que ver" con Alejandro, reconoce que comparte "cierto dolor acumulado" e "ira contenida" por "errores cometidos en el pasado".

Tras pasar por el Festival de Cannes, "Todos lo saben" se estrenará el mismo día en que la academia española de cine anunciará si la elige -de una terna que comparte con "Campeones", de Javier Fesser, y "Handia", de Aitor Arregi y Jon Garaño- para el apartado de mejor largometraje de habla no inglesa de los Oscar.

"Creo que le ha tocado bailar un baile bastante complicado porque es una terna compleja. El solo hecho de estar ahí es un honor", subrayó Darín.

En cualquier caso, al protagonista de "El hijo de la novia" (2001) y del filme ganador del Oscar a mejor película en lengua extranjera "El secreto de sus ojos" (2009), no le obsesiona llegar a obtener una estatuilla como actor, como sí recibieron los españoles Penélope y Javier.

"Eso va a ser difícil que ocurra. Ya estoy bastante contento y conforme con lo que me ha tocado en el camino. No pretendo mucho más", sentenció, satisfecho.

pareja. Penélope Cruz y Ricardo Darín interpretan a un matrimonio que busca a su hija.