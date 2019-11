Una participante sedujo a Guido Kaczka y lo piropeó en vivo

Guido Kaczka suele ser muy hábil para conducir sus programas, aunque esta vez casi se queda sin palabras ante una de las participantes de "Otra noche familiar", el ciclo de preguntas y respuestas de Canal 13.

Fernanda, una mujer de 47 años, no tuvo tapujo en piropear al actor y confesar que hace años que lo "espera". Incluso compartió con él un lento de la mano de la música de Stevie Wonder.

"Estoy grande Guido, tengo 47", lanzó la mujer, enfundada en un mono rojo largo hasta el piso. "Tenés 47 años… ¿Y estás en pareja?", le preguntó él. "No… Vos sí, qué lástima", respondió ella. "Ah bueno…", respondió Guido, sorprendido ante el halago.

"Te seguía desde la revista, desde Resistencia. Es más, me acuerdo de la cucheta donde estabas con todos tus hermanos", le dijo ella, mientras él se acercaba y le tomaba la mano.

"Escuchame, son esos momentos, viste que estoy...", empezó a decir Kaczka, tentado de la risa.

"Esa película Una chica al rojo vivo, llega a la selva la música de ‘Una chica al rojo vivo’", afirmó Guido en otro pasaje de la participación de Fernanda, mientras se acercaba a ella. I just called to say I love you, le empezó a cantar, a lo que la mujer le advirtió "No me busques Guido".

"No, no me busques dice, es tremenda", lanzó el conductor, al tiempo que retrocedía sobre sus pasos.

"Mirá que venía Michael Fox y después el más parecido argentino vos", lo halagó la mujer.