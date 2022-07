Una participante se le tiró a Marcelo Tinelli: "No te chapo porque me matan"

No cumplió una semana en el aire y "Canta conmigo ahora" ya se convirtió en la comidilla de la prensa del corazón. El programa que marcó el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión está en boca de todos, no solo por la calidad de los concursantes y la picardía de los jurados sino también porque ya insinuó sus primeras situaciones escandalosas.

El momento más picante lo protagonizó Karen Lara, quien, con sorprendente carisma, cautivó a los jurados, se quedó con el primer puesto de la noche y, además, protagonizó un momento de alto voltaje cuando logró captar la atención de Tinelli con una confesión inesperada: “No te chapo porque me matan”, le dijo y fue blanco de todas las miradas.

La concursante de 32 años cantó “Procuro olvidarte” y cosechó 96 votos de los 100 del jurado. Eso no la amilanó y emocionada disparó: “¿Me puedo morir en este momento que lo tengo al señor Marcelo Tinelli al lado mío por favor?”. Y después sobrevino el "sincericidio": “No te chapo porque me matan. Pero sí, estoy en esa”.

Sin salir de su asombro, Tinelli le preguntó si estaba en pareja. Ella negó divertida: “No, ¿qué en pareja? Ojalá. Y te voy a decir la gran frase de una amiga mía que está ahí sentada... Dice ‘libre como el viento peligrosa como el mar estoy. Warning, Marcelo!”.

Cristian Castro se tiró de la tribuna

Otro momento de tensión y emoción se vivió cuando Cristian Castro, quien no cabe deuda que está dispuesto a no pasar inadvertido cueste lo que le cueste, se bajó del jurado, a riesgo de pegarse un porrazo, para darle un emotivo abrazo a uno de los participantes que lo emocionó con su actuación.

Se trata de Martín Abascal, un cantante uruguayo de 31 años, que interpretó con gran estilo un éxito de Marc Anthony y arrancó aplausos en el piso e hizo que el hijo de Verónica Castro se conmoviera al punto de que sintió la necesidad de saltar de la tribuna y llegar hasta el joven a expresarle su cariño.

“Quiero darle un abrazo”, aseguró Cristian Castro, quien esta vez apareció en escena con un llamativo look en tonos de verde. “Vení, bajá y dale un abrazo, por favor”, le sugirió Tinelli y el mexicano no dudó en tirarse de la tribuna.

Al ver esto, el conductor reaccionó sorprendido: “¡No, no! ¡No hagas eso, Cristian! No, no. De ahí no, Cristian. Por favor”. Sin embargo, Castro pudo bajar sin problemas y ahí saludó en persona al concursante y lo abrazó.

“Te sentí bien, centrado, contento, con espíritu. Trasmitiste muchísimo y por eso me dan ganas de abrazarte”, le manifestó el cantante ante la emoción y sorpresa del joven.