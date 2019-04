Una ópera en la que conviven el amor pasional con los celos y el sacrificio

"La Traviata" abre hoy, a las 20.30 la función de abono 2019 de la Asociación Cultural El Círculo, en una nueva producción de la ópera de Giuseppe Verdi, que se presentará también este domingo, a las 19, y el sábado 4 de mayo, a las 20.30, siempre en el teatro de Laprida y Mendoza. Esta producción, que cuenta con la colaboración de la Opera de Rosario y con auspicio del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia y la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, tendrá en los roles protagónicos a las sopranos Paula Almerares e Ivana Ledesma; el tenor Fermín Prieto y el barítono Hernán Iturralde. El elenco se completa con excelentes cantantes rosarinos y el Coro de la Opera de Rosario, que dirige Horacio Castillo. El maestro David Del Pino Klinge estará al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y la dirección escénica será de Pablo Maritano. El vestuario pertenece al Teatro Argentino de La Plata, el diseño de escenografía es de Pablo Maritano e Isabel Gual, mientras que el diseño de iluminación es de Esteban Ivanec. Almerares y Maritano dialogaron con Escenario para darnos un panorama de esta presentación en la ciudad.

La soprano Paula Almerares es sin duda una estrella operística de fama mundial: ganó en 1994 el Concurso Internacional Traviata 2000, lo que le permitió protagonizar la ópera de Verdi dirigida por el gran director Lorin Maazel y en 2002 se registró su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York junto a Juan Diego Flórez en "El Barbero de Sevilla".

Paula Almerares contó cómo fue representar a Violetta Valery en la ópera de Verdi: "Es un personaje que me fascina, en el libro «La dama de las camelias» de Alejandro Dumas, que es la base de «La Traviata», la protagonista es entregada por sus padres a los once años a ejercer la prostitución. Ella sola se abre camino en un mundo de hombres y quiere vivir al máximo todo, no hace diferencias entre lo bueno y lo malo. Su mundo es estar con la gente de mucho dinero, quienes viven en un mundo de descontrol. Eso se ve muy bien en el primer acto, en el que ella está enferma y sabe que tarde o temprano va a morir. Pero cuando aparece Alfredo Germont, un joven que le habla de otra vida y también le habla de amor, aunque ella lo rechaza primeramente para no resultar herida emocionalmente, finalmente accede al amor y a una vida burguesa."

Para Pablo Maritano la esencia de "La Traviata" es "la soledad de un personaje acorralado por la muerte y que está solo en el mundo". Y amplió: "Es esa soledad lo que intento capturar, lo interesante de la obra es que muestra una visión de la aristocracia sin ningún tipo de anestesia, muestra la hipocresía de una clase social contemporánea de Verdi. Traviata es totalmente transportable al día de hoy. Pensemos cuando se enfrenta con el padre de Alfredo, que se opone a que ambos estén juntos, es un enfrentamiento con el patriarcado. Eso hoy tiene más sentido que nunca, porque hoy está en tela de juicio esa tradición cultural y está en boca de todo el mundo. Traviata nos interpela, los clásicos siempre interpelan, de lo contrario no serían clásicos".

—Hay tanta diferencia entre el primer acto y el final de "La Traviata" que se ha dicho en tono de broma que habría que utilizar a dos o tres sopranos para cubrir el rol a la perfección. El primer acto exige adornos vocales de gran dificultad y los actos medios y final a una soprano de voz ágil, pero de más peso.

Al respecto, Almerares consideró: "Yo creo que es un Verdi belcantista, o sea hay un acompañamiento, para el cantante, como se escucha en la escena del brindis, incluso en los momentos cuando el personaje canta sus sentimientos mas profundos, hay acompañamiento o sea que no es la orquesta plena la que rodea al cantante, lo cual permite cantar tranquilo, concentrarse en el canto, con una buena dirección esto se puede lograr con facilidad. Yo lo canto con mi voz, que ha crecido en estos años para bien, y pudo gracias a ese training asumir todas las dificultades que exige la partitura."

Para Pablo Maritano: "La cuestión más importante es mostrar el mundo que describe la obra. Nosotros acá vamos a mostrar la sociedad burguesa en la época de su apogeo. El rol de la familia, la fidelidad, el rol del matrimonio burgués en la sociedad como estructura. Giorgio, el padre que se opone al amor de Violetta con su hijo Alfredo, es victimario y también es víctima, él realmente cree en lo que dice, puede ser más o menos cínico o cruel, pero cree en lo que dice y cree que tiene razón".

Si alguien quiere comenzar a entender esto de la ópera, La Traviata es el nombre recomendando para una primera audición. Es el epítome del romanticismo, en Traviata se conjuga el amor erótico, el amor sagrado, la pureza de sentimientos, la generosidad, el desborde de las pasiones, celos patológicos y mortales, el sacrificio y la redención por amor. ¿Qué más se le puede pedir a un libreto? Pero sobre todo, está la música, la música de Verdi que aquí crea un mundo de sonidos acorde a la paleta de las pasiones de los personajes en un clásico que invita a disfrutar.