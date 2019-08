Una obra para cuestionar los mandatos sociales

Un encuentro casual entre dos desconocidos desencadena una transformación de los personajes hasta hacerlos replantear las decisiones más importantes que están por tomar. Así les ocurre a los personajes de “Completo”, la obra que Sergio Casares y Esteban Ameriso presentan hoy, a las 21, en la sala La Escalera (9 de Julio 324).

Bajo la dirección de Lucas Maggioni y con un texto de Nicolás Enrique, la obra encara de lleno los condicionamientos que supone aceptar los mandatos sociales. “La obra está puntualmente centrada alrededor del mandato casamiento, la casa, el perro, el auto, la heladera”, contó Ameriso, y añadió: “El público se identifica mucho con lo que pasa porque todos tenemos mandatos que cumplimos: la escuela, la facultad, la religión, el trabajo, la familia, hasta ciertos sectores sociales que frecuentamos, por mencionar algunos. Hay también, como contrapunto, ciertas pasiones que tienen los personajes y han llevado a cabo, pero por algunas cuestiones las fueron dejando de lado hasta encontrarse ahogados en una situación en la cual, de a poco, se van dando cuenta que no quieren estar”.

Estos temas, sin embargo, están abordados desde la comedia. “La idea -dijo el actor- es que la gente se ría, pase un buen momento pero que además se pregunte lo que los personajes se preguntan: ¿qué es estar completo en la vida?. Y si no estamos completos ¿podemos cortar con lo que estamos haciendo y encarar otra cosa?”.

En ese sentido, explicó: “Interpelamos, cuestionamos, nos reímos de los mandatos y al fin de cuentas aceptamos que somos sujetos sociales inmersos en cosas que no sabemos por qué las estamos cumpliendo. Hay quiénes se preguntan el por qué de las cosas, por qué hacemos lo que hacemos y hay quienes no se preguntan mucho. Desde «Completo» nos enfrentamos a eso y lo cuestionamos, pero no damos ninguna respuesta”.

El texto, recordó Ameriso, se fue construyendo a medida que avanzaban los ensayos. “El autor del texto, Nicolás Enrique, es uno más del elenco de «Completo». El tenía una idea de texto, estaba escrito y bastante avanzado, pero incompleto, y se lo presentó a Pato Maggioni, el director. Luego Pato nos acerca a Sergio y a mí esa idea y empezamos a trabajarlo. De a poco, entre los cuatro, nos fuimos conociendo, generando vínculos y llegamos a un consenso de cómo tenía que terminar la obra. El texto está planteado para dos personajes que no se conocen pero que se cruzan en un lugar cotidiano, en este caso una peluquería, pero podría ser un taxi o la cola de un banco, y desde el desconocimiento absoluto empiezan a acercarse. Con Sergio nos conocemos desde hace mucho y nos tenemos mucha confianza, hay una amistad. Actoralmente, uno de los desafíos, fue mostrarnos y relacionarnos como desconocidos que poco a poco comienzan a vincularse”, explicó el actor.

Según indicó el intérprete, la pieza apuesta a que sea el espectador el que complete la trama. “Los personajes no se conocen, por lo que inicialmente se tratan con cierta distancia, con respeto. De a poco se van conociendo, comienzan a contarse qué han hecho de su vida, los lugares que transitaron, los sueños truncos, esas cosas que un poco nos pasan a todos. La transformación se da sobre todo en David, mi personaje, pero es una transformación un poco abierta. Le dejamos al público completar la historia”, afirmó.