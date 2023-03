Una obra contra los estereotipos y prejuicios que pesan sobre la vejez

Mecha era la reina de la comedia, aunque tiene un carácter más ligado a la tragedia que al buen humor. Está sumida en la melancolía por la gloria perdida y su pasado le pesa tanto, que terminó por eclipsar su presente. Su amiga Olinda, en cambio, aunque supo ser la reina del drama demuestra tener mucho mas ímpetu y disposición para el buen vivir. Por último se presenta Amalia, recién llegada de Europa, un dato que prejuiciosamente les hace creer a las otras dos que viene cargada de éxito. Lo cierto es que las tres están en la misma, tienen un presente que las aplasta y las hermana, y al que quieren ponerle fin. El tema no está cerrado así que ¡ojo con las viejas!, que aunque no las convoquen a los escenarios, intentarán diferentes estrategias para volver a pisar las tablas.

Contra el viejismo

“Hablar de la vejez me resulta necesario y urgente, quiero reivindicarla como una etapa de la vida donde sabiduría y experiencia se pueden tornar en vitalidad”, dice el director de la obra Hernán Peña, y agrega: “Tomar la palabra vieja y convertirla en el título de la obra, pretende transformar su sentido peyorativo, y rechaza rotundamente el lugar discriminatorio en el que se encasilla a la ancianidad, como sinónimo de deterioro y enfermedad”.

En una charla con Escenario, Peña reflexiona sobre una temática que a nadie pasa desapercibida: la vejez y la mirada estigmatizante que se tiene sobre ella. Y afirma que el espectáculo que dirige es una invitación a destronar ciertos estereotipos y prejuicios que pesan sobre esta etapa de la vida.

El director, postula su intención de poner en cuestión el concepto de viejismo, sustentado en una idea de vejez asociada a una etapa de la vida temida, vinculada a las imposibilidades, a la ausencia de belleza, a la enfermedad y la inutilidad. Y propone mirarla de otra manera: “Me conmueve la idea de que es posible habitar la vejez desde un lugar saludable y vital, y dejar de pensar «ya está, no tengo nada para hacer», que es justamente lo que empieza a deteriorar ese ímpetu de vida”.

En estos estigmas instalados socialmente, viejismo y mercado se toman de la mano y se retroalimentan mutuamente. Así lo marca Peña: “Uno llega a viejo sabiendo lo que le va a esperar, viejo es enfermedad, no producción y no consumo. Al capitalismo los viejos no le sirven, entonces entran en un lugar de descarte que también es patologizante, porque decir soy viejo es como decir soy enfermo, aunque eso no te suceda”.

Las Viejas 016 (Guillermo Turin Bootello).jpg AMALIA, OLINDA Y MECHA. Tres divas dispuestas a volver a las tablas.

Avivar la llama

En la medida que recuerdan vivencias estelares de juventud, Olinda, Mecha y Amalia hacen un viaje por el tiempo donde el humor, el dramatismo y el absurdo conviven en escena. El punto de inflexión llega cuando se enciende una chispa y aparece el deseo. El atrevimiento de una de ellas ofrece un impulso vital, y el entusiasmo compartido comienza a delinear la promesa de un futuro posible.

“Las viejas, una comedia argentina” también habla del deseo como llama que contagia, y de la importancia de los vínculos para avivar esa llama. “Acá hay uno de los personajes que está hundido en el fango y ya no quiere saber mas nada, pero la chispa de la otra logra contagiarla de entusiasmo, y ese deseo que estaba dormido empieza a despertar. El llamado es a animarse a hacerlo juntos, por eso la obra también propone buscar con quien”, apunta Peña.

La puja entre “todo tiempo pasado fue mejor” pregonado por los melancólicos, versus “lo mejor está por venir”, defendido por quienes se aferran al deseo, forma parte de la narrativa de esta comedia. Peña tiene claro que nunca hay que subestimar al deseo y sus consecuencias: “Ellas que se presentan como las antiheroínas de la historia, terminan reivindicando ese lugar de potencia al grito de ¡vamos las viejas!”.