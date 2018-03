Una obra conceptual con pulso de rock y el guiño a la memoria

Boettner y Blanc. El baterista y el cantante de La Barca son los autores de "Argentina Nunca Más". Virginia Benedetto

La Barca navega el viaje de la memoria. Y lo hace con rock, un antídoto ideal para sanar las heridas y hacerle frente a este presente de grietas que no cierran. "Argentina Nunca Más" se titula el nuevo disco de la banda, que será presentado hoy, a las 21.30, en el teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza), con entrada libre y gratuita, con capacidad limitada. Un disco para rockear y no olvidar.

José María Blanc, cantante y compositor de la música de este material y Ronald Boettner, baterista y autor de los textos de las canciones dialogaron con Escenario para contar el porqué de este CD, cuyas canciones recorren en un viaje cronológico el derrotero que va desde la llegada de la Dictadura a la Argentina hasta el advenimiento de la democracia.

"Quisimos hacer un disco conceptual sobre esta parte de la historia del país. Vimos que no había otras bandas que se animaran a hacerlo y decidimos meternos de lleno en este proyecto", dijo Boettner café de por medio.

Claro que hubo una motivación extra, que les sumó a la hora de embarcarse en este periplo. "Tocamos varias veces con Vox Dei y vimos cómo ellos compusieron «La Biblia» en su momento y la siguen haciendo. La idea con «Argentina Nunca Más» fue hacer algo para quede en la gente", destacó Boettner.

A su lado, el eterno referente de Pablo El Enterrador, explicó el carácter menos sinfónico y más pop de este trabajo. "La idea era que, dentro de lo progresivo, generar algo más para un público masivo. Por eso vas a escuchar saxos a lo Supertramp, o estribillos que peguen más", indicó Blanc. Y agregó: "Hay canciones de este disco que se pueden hacer con una criolla, hasta te puede sonar algo a Nebbia".

Además de Blanc y Boettner, integran la banda Mario Ramos y Daniel D'Andrea en guitarras; Jorge Urquilla en teclados, más el aporte de los músicos invitados Raúl Rodríguez, de presencia clave en el disco, y María Colaso en coros. En el show de hoy, además, participarán las voces solistas de Gabriel "Queto" Padín y el interminable Caburo.

A lo largo de los 12 temas de "Argentina Nunca Más", los títulos van delineando la historia más dura de este país. "Argentina" abre el juego en lo instrumental, y después se suceden "Golpe de Estado", "La Noche de los Lápices", "Desaparecido", "Madres", "Represión", "Exilio", "Plata dulce", "Mundial 78", "Abuelas", "Malvinas" y "Democracia", que como tema de cierre paradójicamente abre el camino a la esperanza social y política que todavía se transita pese a los vaivenes cotidianos.

En el show de hoy habrá una propuesta multimedia, con la idea de que la música, los textos y las imágenes convoquen al público a un rezo general: "Nunca más". La Barca navega y rockea por la memoria.



