Una nominación que lleva el talento rosarino a Hollywood

"Mi trabajo es buscar trabajo", aseguró el músico rosarino Germán Tello. Y esa perseverancia en el networking paralela a su profesión como de compositor lo llevó a ser uno de los nominados a los Hollywood Music in Media Awards por su música para el corto de animación chileno "Lucerna", que se entregan mañana en Hollywood.

Desde GIT, su estudio de grabación, este rosarino de 22 años que estudia piano desde los 5, hizo una carrera que, incluye la música para más de cuarenta proyectos audiovisuales a nivel nacional e internacional para países como Chile, Francia, México, España y Corea, además de haber trabajado durante tres meses en Los Angeles como asistente del pianista Evan Evans, hijo del reconocido Bill Evans.

Ahora, con esta nominación a la música que compuso para el corto de los chilenos Ian Genskowsky y Diego Oliva, su trabajo se medirá con los estándares más altos de la industria audiovisual. Se trata de una distinción que se entrega a una amplia gama de categorías como largometrajes, cortometrajes, documental, videojuegos, series de televisión y comerciales, entre otras, y 23 géneros musicales como alternativa, blues, gospel, instrumental, pop, rock o country. El año pasado algunos de los ganadores fueron Nicholas Britell ("Moonlight"), Alexandre Desplat ("La vida secreta de tus mascotas") o Nora Felder ("Stranger Things").

Este año, en distintas categorías, están nominados reconocidas figuras de la industria como Alexandre Desplat, por "La forma del agua", Thomas Newman, por "Victoria y Abdul", Dario Marianelli, por "Las horas más oscuras", Marco Beltrami, por "Logan" o Rupert Gregson-Williams, por "La mujer maravilla", entre otros tanques de Hollywood.

"La música para «Lucerna» la grabé acá con tres músicos rosarinos", contó Tello. "Luego de haber trabajado en otro cortometraje chileno, la directora de ese trabajo me recomienda con los directores de «Lucerna» que estaban buscando un compositor para su filme. Cuando me mostraron el proyecto me quedé enamorado de la historia y el nivel de producción por lo que pensé que merecía ser grabado con instrumentos reales".

Los músicos que grabaron e interpretaron fueron Irene Rossetti (clarinete), Pablo Brollo (fagot), Verónica Di Giannantonio (flauta traversa) y Cristian Villafañe (técnico operador). La banda sonora es de género orquestal con mezcla de instrumentos reales y virtuales. El corto, que continúa compitiendo en festivales al rededor del mundo, sigue la historia de un niño que vivió encerrado toda su vida en la gran ciudad y que una noche recibe la visita de la luna quien decide ayudarlo a ver por primera vez el cielo estrellado con sus propios ojos.

"Sin dudas que estos premios abren puertas y me encantaría poder trabajar desde Argentina, pero la experiencia con Evans me mostró que es un poco más posible vivir de esto allá", dijo Tello al referirse a cómo imagina su futuro como compositor. "Hago muchas cosas relacionadas, pero mi trabajo de todos los días es buscar trabajo y componer, y mi objetivo es vivir de hacer música para cine. Esa experiencia me abrió la cabeza y me hizo contactar con mucha gente del ambiente que se dedican a la composición de música para películas triple A. Eso me motivó mucho y un hecho concreto fue el armado de un nuevo proyecto con uno de ellos al que llamamos Inmedia Record y que consiste en hacer proyectos solo para Estados Unidos", concluyó.